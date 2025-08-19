Elche (Alicante) obtiene una subvención de 2,1 millones para mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua

El concejal de Aguas de Elche (Alicante), Juan de Dios Navarro, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) recibirá 2,1 millones de euros en la tercera convocatoria de subvenciones de proyectos de mejora de eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

El proyecto Elx Oasis, acrónimo de operaciones de abastecimiento y saneamiento inteligente y sostenible, tiene como objetivo principal "mejorar la eficiencia del sistema urbano del agua". La iniciativa la ha elaborado Aigües d'Elx, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

Para el edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, esto "supone una valiosa oportunidad para integrar nuevas tecnologías a lo largo de todo el ciclo del agua, abarcando desde la captación, potabilización y distribución hasta la telelectura, saneamiento, depuración, reutilización y su posterior retorno al medio natural".

Elx Oasis contempla una inversión total de 3,2 millones de euros, de los que 2,1 son subvencionables a través del Perte, mientras que el resto lo aportará Aigües d'Elx, que incluye los gastos de personal, formación y comunicación. Según los requisitos del Perte, el proyecto debe ejecutarse entre octubre de 2025 y junio de 2026.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La iniciativa tiene como objetivo "mejorar la eficiencia hídrica en el municipio desde la toma de agua en alta hasta la depuración". Así, en palabras de Navarro, "se propone un mayor control de la calidad y caudales en las tomas en alta y ampliar el control diario de la calidad del agua en la red de manera automatizada y sin tener que realizar desplazamientos".

En cuanto a eficiencia en la distribución de agua, se propone la ampliación de la sectorización de la red de agua potable del 85 por ciento actual al 100% y ampliar los medios tecnológicos para la búsqueda de fugas en la red de agua potable. Además, "se ampliará la medición inteligente de contadores con la incorporación de telelectura a los contadores de riego municipales y grandes consumidores".

En el ámbito del saneamiento de aguas residuales, se ha proyectado una mejora en el control continuo de la red de saneamiento y una vigilancia "más estricta" de los vertidos al medio ambiente. Según el edil del área, "esto es crucial, especialmente durante periodos de lluvia intensa, e incluye la digitalización para controlar los vertidos y analizar la red de forma continua, así como la digitalización de los alivios".

La subvención impulsará la digitalización del Plan Antirriadas desarrollado por Aigües d'Elx y "dotará a la empresa municipal de herramientas informáticas centralizadas para la toma de decisiones basadas en datos", al tiempo que "se logrará una mejor gestión y calidad de los recursos hídricos, materiales y humanos", según el Ayuntamiento.

Elx Oasis también se ha elaborado para "cumplir con las nuevas normativas medioambientales" y, según Navarro, "situará a Aigües d'Elx en la vanguardia de la gestión inteligente en el ámbito urbano del proyecto Smart City y la ciberseguridad".