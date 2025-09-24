Elche (Alicante) ofrece actividades culturales gratuitas este sábado en la Noche en Blanco

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) celebra este sábado la segunda edición de la Noche en Blanco, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura y Turismo que ofrecerá actividades y visitas gratuitas en museos y espacios emblemáticos del municipio, con un horario especial de 18.00 a 00.00 horas.

La edil del área, Irene Ruiz, ha señalado que el año pasado más de 15.000 personas disfrutaron de esta iniciativa, "algo que superó todas" las expectativas. "Con estos números, este año hemos querido repetir con una segunda edición porque sabemos que la cultura, los museos y todo lo que nuestro municipio ofrece interesa y es un gran atractivo turístico", ha apuntado.

La programación incluye visitas guiadas, teatralizaciones, talleres, conciertos, cine y exposiciones, dirigidas a todo tipo de públicos. Participan más de una veintena de espacios como el MAHE, MUPE, Museo del Misteri Festa d'Elx, Museo del Palmeral, MACE, Museo Escolar de Puçol, Casa-Museo de l'Hort de Pontos, Muvape, Museo Casa del Belén, Torre de Vaïllo, Clarisas, Baños Árabes, Escorxador, Lonja Medieval, Orden Tercera, Centro de Congresos, Basílica de Santa María, Museo de La Alcudia y el Refugio Antiaéreo del Jardín de la Concordia, junto con la colaboración de la Real Orden de la Dama, según ha detallado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

Además, Ruiz ha avanzado que la ciudad se va a sumar "un año más" al Día Internacional de Turismo" con actividades que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de septiembre, con visitas guiadas por El Palmeral y el Casco Histórico.

Toda la programación detallada y la información sobre inscripciones en actividades con aforo limitado puede consultarse en la web municipal y en los museos participantes, así como en los folletos que ya están disponibles en los espacios culturales del municipio.