Elche inaugura el Museo del Agua para divulgar su patrimonio hidráulico

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ha inaugurado este jueves el Museo del Agua, ubicado en el Molí del Real, en pleno Parque Municipal. El acto ha contado con la presencia del alcalde Pablo Ruz, al que han acompañado varios miembros del equipo de gobierno, así como representantes de Aigües d'Elx y escolares del colegio Baix Vinalopó, quienes han sido los primeros en recorrer el nuevo espacio divulgativo.

"Hoy es un día muy importante porque abrimos las puertas de este museo tan necesario que cuenta como Elche ha hecho de la necesidad una virtud, ya que la carencia de agua se convirtió en motor de nuestra identidad reconocida por la Unesco", ha destacado el primer edil, según recoge el consistorio en un comunicado.

El museo abre inicialmente para visitas escolares con cita previa, ya que los centros deberán solicitar inscripción a través de la página web molidelreal.es para poder hacerlo. Será a partir del 20 de diciembre cuando abrirá al público en general y cuando se anunciarán los horarios de apertura.

Ruz ha indicado que la intención es que "este sea un espacio vivo que sirva para explicar a los ilicitanos y a quienes vengan de fuera cómo el agua, un elemento del que carecemos, se ha convertido en un elemento estructural de nuestra cultura y nuestra identidad".

La gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, ha señalado que participar en este proyecto "es un orgullo y un honor" porque "permite divulgar la importancia que ha tenido el agua para Elche a lo largo de los siglos e invita a conocer también el Palmeral, las acequias y todo el patrimonio hidráulico".

"CLARA VOCACIÓN DIDÁCTICA"

Por su parte, el jefe del Servicio Técnico de Patrimonio Cultural, Gregorio Alemañ, ha explicado que el museo tiene una "clara vocación didáctica" ya que "la información está concentrada, pero es muy accesible para comprender la relevancia del agua desde la sostenibilidad y la gestión responsable". Además, ha resaltado que "el museo será el punto partida de la futura ruta del agua de norte a sur del municipio.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Elche, el Museo del Agua combina contenido audiovisual, recursos interactivos y una experiencia final que permite al visitante "llevarse un recuerdo del histórico Molí del Real".

Finalmente, el consistorio ha anunciado a los ganadores del concurso de ideas 'Elche, memoria del agua', impulsado para promover la creatividad en torno al patrimonio hídrico. En la categoría de fotografía han sido galardonados Antonio Ortega, Inma Sánchez y Alfonso Pujol. En el Reto Creativo (Hackatón) los cinco premiados han sido Elena Titiro, Raúl Agulló, Ana Belén López, Sandra Pastor y Ricardo Calderón.