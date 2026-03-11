Elche ordena cerrar un hostal donde viven 40 personas tras detectar "deficiencias" y que incumple condiciones

Archivo - Ayuntamiento de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha ordenado, tras iniciar un expediente, el cierre de un hostal en el que residen unas 40 personas "que había sido reconvertido en un edificio de alquiler por habitaciones sin reunir las condiciones exigidas para este tipo de uso" y tras detectar "una serie de deficiencias que el establecimiento deberá subsanar".

La edil Caridad Martínez ha explicado que "el hostal no dispone de la licencia preceptiva para funcionar como tal, por lo que se ha procedido a apercibir a la propiedad para que desaloje el inmueble mientras se realizan las reformas necesarias para adecuarlo a la normativa".

Según la concejala, "en estos momentos hay alrededor de 40 personas viviendo allí". "Hemos dado un plazo para que puedan encontrar una alternativa habitacional mientras se realizan las reformas necesarias para que el establecimiento pueda retomar su actividad con normalidad", ha apostillado, según detalla el consistorio en un comunicado.

Además, Martínez ha detallado que "la propiedad ha presentado alegaciones y el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo para el cese de la actividad con el fin de respetar la situación de las personas que actualmente residen en el edificio".

Desde la Concejalía de Aperturas también se ha informado de esta situación al área de Acción Social "para que realice un seguimiento de los residentes que puedan necesitar apoyo durante este proceso".