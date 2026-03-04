Elche traslada su "preocupación" por la decena de ilicitanos atrapados en el conflicto de Oriente Medio

Archivo - El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha confirmado que, por el momento, ha tenido constancia de que "más de una decena de ilicitanos" están atrapados en Oriente Medio por el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán y que "actualmente se encuentran en Catar, Kuwait y Baréin tras el cierre del espacio aéreo". En este sentido, el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, ha asegurado este miércoles que el consistorio "mantiene contacto directo" con vecinos "que se encuentran" afectados por esta situación en distintos puntos de esta zona y ha trasladado su "preocupación".

Fuentes municipales han precisado, a través de un comunicado, que el primer edil "desde el pasado lunes" está "en comunicación constante con tres miembros de una misma familia ilicitana que regresaba de un viaje turístico a Tailandia y que quedaron atrapados en Doha (Catar) al cerrarse el espacio aéreo".

"Además, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la presencia de una ilicitana en Baréin, con quien también se mantiene contacto, así como de seis ilicitanos que se encontraban de visita a Kuwait en el domicilio de una familia ilicitana residente en el país. A ellos se suma otra persona más localizada igualmente en Doha", han apuntado.

Ruz ha señalado que "a todos ellos se les ha trasladado" la "preocupación" del consistorio, "así como la disposición del Ayuntamiento para mediar en todo aquello que puedan necesitar".

Asimismo, esta "preocupación" ha sido comunicada a los servicios de Emergencia Consular de las embajadas españolas en Catar y Baréin, con el fin de que tengan constancia de la situación y de que cuentan con el respaldo institucional de su ciudad, apuntan las mismas fuentes.

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento "mantiene abierta una línea de comunicación permanente" con los afectados y con sus familias, "para que en cualquier momento y a cualquier hora sepan" que están "a su disposición", y ha reiterado su "compromiso" de "acompañar y apoyar a los ilicitanos que se encuentran en esta situación".