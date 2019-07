La electrónica y la lluvia artificial vuelven a los escalones del IVAM

Publicado 25/07/2019 16:27:17 CET

La música electrónica y la lluvia artificial vuelven este viernes, 26 de julio, a la entrada del Institut Valencià d'Art Modern de València con la cuarta y última sesión de julio del ciclo 'Los Escalones del IVAM', antes de que los dj's de The Basement despidan el verano con una sesión el próximo 6 de septiembre.

En la cita de este viernes, los residentes de The Basement, Whatever Charles y Toni Copas dan paso al invitado Never Dull, el mejicano con base de operaciones en Los Ángeles (Estados Unidos) que "arrasa en las listas de éxitos musicales de medio mundo".

Never Dull acumula varios millones de reproducciones en las plataformas de reproducción musical en línea y unas críticas que "auguran un futuro prometedor" para este joven productor, destaca Cultura de la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Por segundo año consecutivo, 'Los Escalones del IVAM' se celebra en colaboración con The Basement bajo la instalación artística del grupo Aranea, un anillo de '13x8' metros suspendido a una altura de entre 4,2 y ocho metros que lanza agua pulverizada para generar un microclima.

Esta instalación artística, apodada como la 'nube' del IVAM, tiene programadas lluvias desde las ocho de la tarde a medianoche para refrescar a los asistentes al ritmo de la música.

Como colofón al verano, los dj's de The Basement volverán en una nueva sesión musical el viernes 6 de septiembre para animar la fiesta fin de verano que prepara el Institut Valencià d'Art Modern en su terraza frontal.