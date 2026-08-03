Emergencia activa la alerta amarilla por calor en el sur de Alicante desde este lunes por la tarde

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ALICANTE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta amarilla por temperaturas máximas en el sur de la provincia de Alicante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará a partir de las 13 horas de este lunes, informa el 112 en redes sociales.

El resto de la Comunitat Valenciana se mantiene sin alertas meteorológicas activas, aunque hay riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio autonómico.