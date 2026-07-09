De la emergencia a la autonomía: abre el restaurante-escuela Foc i Cor para ayudar a la recuperación postdana

Inaguración del Foc i Cor - JOAQUINCORBALAN.COM

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El restaurante-escuela Foc i Cor abre sus puertas en la localidad de Catarroja (Valenciana), una de las golpeadas por la terrible dana de 2024, para convertirse en un "referente de la hostelería, la formación y la generación de oportunidades profesionales en l'Horta Sud para impulsar la recuperación tras la barrancada".

La ONG Cesal ha inaugurado, en la calle Josep Serra i Carsi de Catarroja, este espacio gastronómico, que basa su propuesta en la cocina mediterránea y el producto de proximidad, con un modelo de formación práctica en hostelería que trabajará con personas que atraviesan situaciones complejas por diferentes circunstancias.

Impulsado gracias a la convocatoria extraordinaria de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana para proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas y colectivos afectados por la dana, Foc i Cor representa la evolución del trabajo desarrollado por Cesal en la comarca: de la respuesta a la emergencia al apoyo a personas, familias y pymes para la creación de oportunidades estables de empleo, formación y desarrollo local.

En palabras del director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Pedro Carceller, "pasar de la emergencia a la autonomía es uno de los grandes retos de la recuperación". "Queremos que la recuperación de la dana se traduzca en oportunidades reales para las personas. Proyectos como Foc i Cor, pioneros en su ámbito, permiten crear empleo, reforzar la cohesión social y contribuir a la reactivación económica de l'Horta Sud", añade.

El alumnado se formará en cocina, sala y barra en un entorno real de trabajo, acompañado por profesionales del sector y conectado con empresas, en las que hará prácticas, para favorecer su incorporación al mercado laboral.

En una primera fase, que se desarrollará hasta abril de 2027 gracias al apoyo de la Generalitat, el proyecto permitirá formar a al menos un centenar de personas.

PRIMERA PROMOCIÓN

Actualmente, está en marcha la primera promoción, con quince participantes. Pero Foc i Cor nace con una mirada a largo plazo: consolidarse como un espacio estable al servicio de las personas y el territorio de l'Horta Sud, capaz de impulsar el empleo, fortalecer el tejido empresarial local y convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía, las empresas y las entidades de la comarca.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, pone en valor la atención ofrecida por la entidad durante estos tiempos difíciles. "Cesal ha estado a nuestro lado desde la fase de emergencia tras la dana y se ha quedado con nosotros en la recuperación. Y este proyecto, Foc i Cor, nos ilusiona muchísimo. Porque nace pensando en las necesidades de formación y generación de oportunidades de empleo, pero, también, poniendo en valor lo nuestro, y qué mejor manera de hacerlo que desde la cultura gastronómica".

Como el resto de proyectos que Cesal impulsa en la Comunitat Valenciana, Foc i Cor es el resultado de una amplia red de alianzas entre administraciones públicas, empresas, entidades sociales, centros de formación y profesionales comprometidos con el territorio, para generar oportunidades reales y duraderas.

El director general de Cesal, Pablo Llano, destaca que "Foc i Cor resume muy bien la forma de trabajar de Cesal: unir formación, empleo, empresa y comunidad para que las personas puedan construir un proyecto de vida".

La delegada de Cesal en la Comunitat Valenciana, Loreto Ayuso, y el responsable del proyecto Foc i Cor, Javier Andreu, completan la radiografía de la actividad de Cesal en el territorio y del nuevo camino abierto con el restaurante-escuela. Así, explican el método formativo aprender-haciendo.