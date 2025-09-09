Emergencia rebaja a amarilla la alerta por tormentas en Alicante, litoral sur de Valencia e interior de Castellón

Archivo - Mujer se cubre con paraguas en València. Imagen de archivo. - ROBER SOLSONA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado este martes, a las 19.45 horas, sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todo el interior de Castellón, litoral sur de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Previamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había establecido el aviso amarillo por lluvias y tormentas --activo en principio hasta las 21.59 horas-- en toda la provincia de Alicante, el interior de la provincia de Castellón y el litoral sur de Valencia. En esta última zona, el aviso estará activo hasta las 23.59 horas.

Con este aviso amarillo, se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros por metro cuadrado, y tormentas que podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Durante este martes, en localidades alicantinas como Callosa d'en Sarrià se han registrado 68,6 litros por metro cuadrado (l/m2) en cuatro horas; en Sella, 62,5 l/m2; en Tàrbena, 52,6 l/m2; y en Parcent, 46,6 l/m2, ha indicado Emergencias con datos de Avamet.

En la provincia de Alicante, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado un total de 12 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas. La mitad de las incidencias se concentran en la Vega Baja --cuatro en Orihuela y dos en Redován--. El resto han tenido lugar en Dénia (3), Xàbia (2) y La Vila Joiosa (1).

Las intervenciones han atendido a salvamentos vía pública por caídas de árboles, caminos obstruidos por ramas, piedras y corrimientos de tierra, postes y cableados de luz, y achiques de agua. Por estos hechos solo se han producido daños materiales.

En la provincia de Castellón, el Consorcio de Bomberos no ha tenido hasta el momento servicios relacionados con las lluvias. En cuanto a los datos relevantes de precipitaciones, se han registrado 27,2 l/m2 en Puebla de Arenoso; en Cirat, 18,8 l/m2 ; o en Montanejos, 12,2 l/m2.

En cuanto a la provincia de Valencia, los bomberos del Consorcio no han recibido servicios por las lluvias en las últimas horas y han atendido caídas de árboles producidas ayer en Barxeta. En cuanto a los registros de lluvias, en cuatro horas han caído 8 l/m2 en Oliva o 3,1 l/m2 en Villalonga.