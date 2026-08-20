Emergencias activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la cuenca Albaida-Cànyoles

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VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la cuenca Albaida-Cànyoles, según ha informado el 112 en su cuenta de X.

Asimismo, se insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

La alerta hidrológica nivel amarillo se establece una situación de vigilancia activa ante el riesgo de inundaciones repentinas o crecidas de caudales. Este nivel implica que, aunque no hay un peligro catastrófico inminente, los municipios de esta cuenca deben activar sus protocolos de prevención y seguimiento.