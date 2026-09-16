Activada la preemergencia hidrológica nivel amarillo en Carraixet-Calderona, Poyo-Saleta y Túria

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del en la zona hidrológica del Carraixet-Calderona, los barrancos Poyo-Saleta y Albufera, en el Bajo y Alto Túria y Muga, en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

Emergencias insta a los ayuntamientos de la cuenca a activar su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o el Plan Territorial Municipal de Emergencias y a intensificar la vigilancia de lechos y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

Asimismo, se insta a todos los organismos y agencias actuantes en el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones a activar los procedimientos operativos que correspondan en el ámbito de sus competencias, reforzar el seguimiento de la situación y mantener la "máxima coordinación" e intercambio de información con el CCE.

Durante la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha envíado un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias ha pedido a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y seguimiento en la zona.