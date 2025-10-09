Emergencias activa para este viernes la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia. Imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado para este viernes 10 de octubre la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En principio, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante estará activo entre las 10.00 y las 23.59 horas de este viernes 10 de octubre, cuando se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2).

Para este viernes también estará activa la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, todo el litoral de Valencia y el interior sur de Valencia. Asimismo, habrá alerta amarilla en el interior de Alicante, el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Para la jornada de este jueves, se mantiene la alerta naranja por lluvias en todo el litoral de Valencia y Alicante --en el litoral norte de Valencia en principio finalizará a las 14.59 horas--; y la alerta amarilla en el litoral de Castellón.

En el seguimiento de lluvias de Emergencias de las 11.00, las máximas precipitaciones en las últimas cuatro horas se han dado en la provincia de Valencia, según datos de Avamet, con 52,2 l/m2 en Salem; en Massalavés, 38,2 l/m2; Favara, 31.2 l/m2; Tavernes de la Valldigna, 29,8 l/m2; Cullera, 28,8 l/m2; Benifairó de La Valldigna, 23,1 l/m2; Gandia, 22,9 l/m2; Aielo de Rugat, 20,3 l/m2; o Alzira, 20,2 l/m2.

Además, ha habido una actuación del Consorcio de Bomberos de la Diputación por un servicio de caída de ramas en Godella y saneamiento de fachada en Gandia.

En la provincia de Alicante no ha habido servicios de bomberos relacionados con las lluvias. En las últimas cuatro horas, las mayores lluvias acumuladas han tenido lugar en l'Orxa, 21,4 l/m2; Beniarrés, 17,2 l/m2; Gaianes, 15 l/m2; La Vall de Gallinera, 12,8 l/m2; Alcosser, 11,8 l/m2; Busot, 9,9 l/m2; o Sagra, 6 l/m2.

Por su parte, en Castellón los bomberos tampoco han tenido incidencias relacionadas con las lluvias y las máximas precipitaciones se han dado en Portell de Morella, 8,2 l/m2; Fanzara, 6,1 l/m2; Catí, 6 l/m2; Albocàsser, 5,2 l/m2; La Torre d'en Besora, 4,8 l/m2; Serra d'en Garcerán, 4,4 l/m2; o Vinaròs, 4,2 l/m2.