Emergencias envía un Es-Alert a los móviles del litoral sur de Alicante por la alerta roja por lluvias de este viernes - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado el mensaje de alerta de Protección Civil Es-Alert a los móviles de la ciudadanía del litoral sur de Alicante, ante la alerta roja decretada para este viernes por fuertes lluvias.

Emergencias ha decretado la alerta roja para esa zona para el viernes, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé riesgo extremo para el litoral sur alicantino entre las 10.00 horas y las 23.59 horas, con una precipitación acumulada en 12 horas de más de 180 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este contexto, el mensaje enviado por Emergencias insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico.

Igualmente, pide a la ciudadanía que no realice actividades en cauces y sus proximidades y que, en caso de estar en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Además, aconseja seguir las indicaciones de las autoridades y evitar las llamadas innecesarias.

Para el viernes, también está activa la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, en todo el litoral de Valencia, en el interior sur de Alicante; y la alerta amarilla por precipitaciones para el interior de Alicante, el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia.