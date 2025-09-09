Emergencias alerta de posibles reventones húmedos por la tarde en Alicante

ALICANTE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha alertado este martes sobre la posibilidad de que durante la tarde las tormentas puedan provocar reventones húmedos, principalmente en la provincia de Alicante.

Así lo ha indicado en un mensaje en su cuenta de X en el que pide a la población extremar las precauciones, evitar ponerse en riesgo y, en caso de emergencia, llamar al 1·1·2. El reventón húmedo es una tormenta muy violenta y de corta duración con vientos de más de 100 kilómetros por hora y que puede ir acompañada de granizo.

El temporal afectó este lunes en particular a la comarca alicantina de la Vega Baja donde dejó daños materiales en varios municipios con rachas de hasta 122 kilómetros por hora (km/h) en Cox y 109 km/h de Redován. En la de Valencia, se alcanzaron 105 km/h en Villar del Arzobispo, 103 en la Barraca d'Aigües Vives y 101 en el Genovés y Xàtiva.

Pasadas las 14.00 horas de este martes, apenas se registraban precipitaciones en la provincia de Valencia en las últimas cuatro horas, con máximos de 9,4 litros por metro cuadrado en Palmera; Oliva, 3,0; Miramar, 2,0; Calles, 1,9 y Cullera, 1,8, de acuerdo con Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En la provincia de Alicante, Dénia registraba 35,4 l/m2; Callosa d'En Sarria, 28,2; Sella, 21,6; El Verger, 18,6; Polop 18,2; Altea, 17 y Pego 12,2.