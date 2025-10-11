Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias al interior norte de Castellón y litoral sur de Alicante

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia en Castelló. Imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha ampliado este sábado la alerta naranja por lluvias al interior norte de Castellón y litoral sur de Alicante, por lo que gran parte de la Comunitat Valenciana tiene activo este aviso por precipitaciones.

De esta forma, con su actualización de avisos de las 12.50 horas, están en alerta naranja por lluvias el interior norte y litoral de Castellón; el litoral e interior sur de Valencia; y el litoral de Alicante.

Por su parte, la alerta nivel amarillo por tormentas está activa en toda la Comunitat Valenciana, mientras que la amarilla por lluvias se establece en el interior norte de Valencia e interior de la provincia de Alicante e interior sur de Castellón.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia continúa trabajando en las incidencias por las lluvias y, desde la madrugada del sábado hasta las 12.20 horas han recibido cerca de 40 avisos, principalmente con saneamientos de árboles y fachadas en puntos como Bocairent, Picanya, Gandia, Paterna o Torrent.

Asimismo, también han recibido algún aviso de vehículos bloqueados por el agua en Alginet, Picassent y Silla, aunque no ha sido necesario rescatar a los conductores, que han podido salir por sus propios medios.