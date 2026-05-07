Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias a toda la provincia de Alicante

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha ampliado la alerta por lluvias en el litoral sur de Alicante, con lo que afecta ya a toda la provincia. Así, se mantiene en el sur de Valencia. Y se aplica nivel amarillo en el sur de Castellón y norte de Valencia. Por tormentas, el sur de Castellón y toda la provincia de Valencia y Alicante se encuentra en nivel amarillo.

Las precipitaciones de este jueves han dejado 72 litros por metro cuadrado en Alzira y 50 en Guadassuar en poco más de hora, entre las 12 y las 13 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana (Aemet). El litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante están en aviso naranja por chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta desde primera hora de la mañana.

Además, se ha activado el nivel amarillo de preemergencia hidrológica del plan especial de inundaciones en la cuenca del río Magro tras haber recibido información del pluviómetro de Guadassuar (Valencia) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que indica una acumulado de 50,20 litros por metro cuadrado (l/m2).

También se ha activado el nivel amarillo de preemergencia hidrológica del plan especial de inundaciones en la cuenca del río Segura tras registrase un nivel de 21,9 l/m2 en el canal de Cartagena y un nivel de 25,98 l/m2 en el embalse de Crevillent. El CCE, por tanto, recomienda a los ayuntamientos afectados vigilar la zona.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que este jueves se han realizado 27 intervenciones relacionadas con las lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana ha informado en sus redes sociales de que los máximos acumulados han estado muy focalizados entre Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y el Cap d'Horta, provocando inundaciones por las lluvias 'in situ'. En la estación de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) en Mutxamel se han registrado 56,8 l/m2 y 29,6 en Cap de l'Horta.

En la Marina Alta la tormenta se ha ido moviendo de sur a norte de la comarca, desde la zona de Moraira y Teulada avanzando hasta Xàbia y afectando ahora a Parcent, Orba, Pedreguer y Ondara. Los acumulados han estado entre 50 y 70 l/m2 en zonas de paso de la tormenta.