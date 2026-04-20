Emergencias creará una base de datos centralizada de protocolos de actuación para todas las policías locales

La Conselleria de Emergencias e Interior creará una base de datos centralizada de protocolos de actuación e instrucciones para todas las policías locales de la Comunitat Valenciana con el fin de optimizar la capacidad de respuesta en la actividad policial - GVA

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior creará una base de datos centralizada de protocolos de actuación e instrucciones para todas las policías locales de la Comunitat Valenciana con el fin de optimizar la capacidad de respuesta en la actividad policial diaria y de facilitar herramientas transversales para afrontar situaciones complejas.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha avanzado la iniciativa en una reunión mantenida con responsables de los cuerpos de policía local de las comarcas del Camp de Túria, Los Serranos, La Hoya de Buñol y Utiel-Requena. Al encuentro ha asistido el alcalde de la localidad, Ximo Segarra, y el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Valderrama ha explicado que próximamente se constituirá una comisión de personas expertas en las distintas áreas operativas para impulsar esta base de datos, que, tal y como ha señalado, busca "unificar criterios y ofrecer una respuesta operativa ágil y homogénea ante cualquier tipo de intervención".

El desarrollo del proyecto tendrá carácter colaborativo y transversal y contará, además, con la visión estratégica del alumnado de las escalas ejecutiva, técnica y superior que se forma en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.

Este proceso participativo asegurará así que la base de datos "sea una herramienta viva, nutrida tanto por la experiencia de profesionales en activo como por la excelencia académica de los futuros mandos policiales", ha precisado el responsable de Emergencias e Interior.

La nueva medida pone, además, de manifiesto, según ha añadido el conseller, que se está dotando a las policías locales de "las mejores herramientas técnicas y recursos de mediación para que la Comunitat Valenciana siga siendo un referente de seguridad jurídica y eficacia en el servicio público".

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FORMATIVO

"Estamos construyendo una Policía Local del siglo XXI, más preparada que nunca", ha señalado el conseller, que ha recordado este sentido en el esfuerzo que ha realizado su departamento por actualizar el plan formativo, tanto para los cursos básicos como para los de capacitación, mediante una remodelación integral de las competencias clave.

"La nueva estructura de la formación académica prioriza el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, fundamentales para la mediación y el contacto ciudadano, integrándolas con un entrenamiento avanzado en destrezas de práctica operativa y una gestión de emergencias eficiente y tecnificada", ha remarcado.

Con esta nueva formación y con la nueva base de datos, "eliminamos las diferencias entre municipios: no importa dónde viva un ciudadano, ya que recibirá una respuesta policial de la misma excelencia", ha dicho también.