Emergencias decreta el fin de alertas naranjas por lluvias y mantiene amarilla en el litoral sur de Alicante y Valencia

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha decretado a las 22.30 horas de este jueves el fin de las alertas naranjas por lluvias --que había ampliado a última hora de la tarde a toda la provincia de Alicante--, y únicamente mantiene la amarilla en el litoral sur de Alicante y el de Valencia, según ha informado el 112CV en su cuenta de X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado, por su parte, que a última hora de la noche la situación meteorológica adversa está "prácticamente finalizada" y solo queda activo ese aviso amarillo en ambos litorales por tormentas de intensidad fuerte que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Según informa el 112CV, hasta las 21.30 horas los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante habían atendido más de 100 servicios relacionados con el episodio mientras que en la capital alrededor de 50. En la última hora, los registros máximos de precipitación se habían registrado en Barx, con 30,9 l/m2; Gandia 25,4; Parcent 24,4; Xàbia, 21 y Villalonga 20,2, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Los últimos datos de Aemet, con datos de sus redes y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), revelan registros de 56,2 l/m2 en Guadassuar; 41, en Xàbia; 40,8 en la Vall de Gallinera; 37,8 en Algemesí; 37,7 en Beneixama; 32,8 en Vall de Laguar; 29,2 en Ontinyent; 25,5 en Oliva; 21,6 en Fontanars dels Alforins; 20,2 en València; 18,6 en el Aeropuerto de Alicante-Elche y 17,8 en Segorbe. En la ciudad de València la intensidad ha sido fuerte y "muy focalizada" porque en el aeropuerto se han acumulado 1,3 l/m2.

Las precipitaciones de este jueves habían dejado al medio día 72 litros por metro cuadrado en Alzira y 50 en Guadassuar en poco más de hora, entre las 12 y las 13 horas. A última hora de la tarde, la tormenta más adversa se ha registrado en la Marina Alta alicantina, donde la intensidad ha sido muy fuerte entre Moraira, Teulada y Xàbia.

Además, se ha activado durante buena parte del día el nivel amarillo de preemergencia hidrológica del plan especial de inundaciones en la cuenca del río Magro tras haber recibido información del pluviómetro de Guadassuar (Valencia) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que indicaba un acumulado de 50,20 litros por metro cuadrado (l/m2). A las 22.15 se ha dado por finalizada esta preemergencia.

También se había activado el nivel amarillo de preemergencia hidrológica del plan especial de inundaciones en la cuenca del río Segura tras registrase un nivel de 21,9 l/m2 en el canal de Cartagena y un nivel de 25,98 l/m2 en el embalse de Crevillent, una situación que se ha dado por finalizada a las 22.40 horas.

Sobre las 21.30 horas, se ha activado el mismo nivel amarillo de preemergencia en la cuenca Pego-Girona-Gorgo, donde se ha registrado una cantidad de lluvia acumulada de 31,20 l/m2.

Aemet ha informado que los máximos acumulados durante el día han estado muy focalizados entre Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y el Cap d'Horta. En la estación de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) en Mutxamel se han registrado 56,8 l/m2 y 29,6 en Cap de l'Horta.

En la Marina Alta la tormenta se ha ido moviendo de sur a norte de la comarca, desde la zona de Moraira y Teulada avanzando hasta Xàbia y afectando ahora a Parcent, Orba, Pedreguer y Ondara. Los acumulados han sido de entre 50 y 70 l/m2 en zonas de paso de la tormenta.