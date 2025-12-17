Emergencias entrega a la jueza de la dana el borrador de ES-Alert que no se envió el 29O

Imagen del borrador de ES-Alert 706 incorporado a la causa de la dana - DOCUMENTO ADJUNTO A LA CAUSA

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección General de Emergencias ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana el borrador del ES-Alert 706 que no se llegó a enviar a la población el día de las riadas que dejaron 230 muertos y daños millonarios en la provincia de Valencia.

Así consta en un documento entregado al juzgado en respuesta a un oficio de la jueza instructora que el pasado 15 de diciembre pidió a Emergencias que remitiera el mensaje borrador 706 de Es-Alert que no llegó a enviar a la población el 29 de octubre de 2024. El mensaje final enviado a la ciudadanía se mandó a las 20:11 horas.

El documento contiene la impresión del borrador obtenido a partir del portar del ES-Alert de Protección Civil, donde se reflejan algunos elementos como el de 'Severidad': "Alerta de Protección Civil"; 'Categoría': "Desbordamiento"; Descripción: "Posibles desbordamientos por vertido" y el 'Contenido' del mensaje que, en la impresión, sale en la versión en castellano y en inglés. En total, 574 caracteres utilizados de los 600 posibles.

"Ante situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a treavés de este canal y fuentes oifciales, en X, @GVA112 y en la televisión pública valenciana Apunt", indica el mensaje.

Este borrador se incorpora a la causa en la que ya consta el correo electrónico a la Sala del CEE con la propuesta de mensaje de Es-Alert por parte de un técnico, jefe de unidad de coordinación de la unidad de análisis y seguimiento de las emergencias, remitido a las 18.37 horas a la sala del 112.

La petición de ese correo se hizo por parte de la magistrada tras la declaración como testigo del pasado 28 de octubre de la jefa de servicio de Coordinación de Emergencias, que estuvo conectada al Cecopi como invitada antes de regresar a la sala.

La testigo explicó que, en ese momento, en paralelo, las personas que estaban conectadas al Cecopi también hablaban entre ellos, y en concreto, la responsable de la unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno le contactó para trasladarle que la situación requería el envío del ES-Alert, según su declaración.

Entonces, ella mandó un WhatsApp al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para preguntarle "¿y un Es-alert?, y él le respondió que lo estaban "gestionando".

En ese correo el mensaje era el mismo: "Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales", señalaba la propuesta, escrita en castellano, valenciano e inglés.

Por su parte, Suárez, en su primera declaración a la jueza del 4 de diciembre, aseguró que ya planteó el envío de mensajes de aviso a la población a las 17 y 17.38 horas --aunque no recordaba si pronuncio la palabra ES-Alert--. Planteó que el texto podía aludir a una recomendación de situarse las personas en zonas altas y de estar atentos a sus teléfonos móviles. Esto fue a las 17.45 horas.