Emergencias activa la situación 2 del PEIF y confina Sierra Engarcerán (Castellón) por el humo del incendio forestal

CASTELLÓN, 7 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes por la noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán (Castellón) a consecuencia del humo de un incendio forestal declarado en Vall d'Alba.

En el mensaje, se insta a permanecer en interiores, cerrar puertas, ventanas y ventilación, además de apagar el aire acondicionado y los extractores.

Emergencias, además, ha ordenado el desalojo preventivo de algunas masías y ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), según ha informado el 112.

El incendio se ha declarado este viernes por la tarde en Vall d'Alba, si bien a partir de las 21.49 horas ha pasado a ubicarse en Sierra Engarcerán, donde se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado.

Hasta el lugar se han movilizado una dotación de bomberos y una unidad especial forestal del Consorcio Provincial de Castellón, 11 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 10 autobombas y efectivos del III batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según datos de las 23.37 horas.

Asimismo, se han desplegado dos medios del Servicio de Emergencias Sanitarias, agentes de policía de la Generalitat, una unidad de la Guardia Civil y voluntarios de Espadán, Millares, Maestrat i Alcalatén.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido precaución. "Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego y seguid toda la información por los canales oficiales", ha escrito en 'X'.

Por su parte, la alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina, se ha desplazado al puesto de mando "para seguir de primera mano la situación y mantener la coordinación con el operativo". "Máxima prudencia y seuguid siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", ha indicado en sus redes sociales.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.