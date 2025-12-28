Emergencias envía un mensaje a los móviles de la provincia de Valencia por riesgo de inundación

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por la Aemet, ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de las zonas afectadas en el litoral sur de la provincia Valencia. Posteriormente, ha realizado un segundo envío, esta vez a los teléfonos de la provincia.

En el primer mensaje se ha informado de la alerta de Protección Civil por riesgo de inundación en litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, un episodio que se encuentra en curso hasta las 20:00, según la previsión de Aemet.

Se pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, así como no realizar actividades en cauces y sus proximidades. Asimismo, se señala a la ciudadanía que, si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior.

El mensaje insta a seguir las indicaciones de las autoridades, evitar llamadas innecesarias y, en caso de emergencia, comunicar con el 112.

En la segunda comunicación, se incide en que ante "la situación de lluvias generalizadas en la provincia de Valencia", se informa de posible riesgo de inundación.

Las autoridades piden permanezcan atentos, evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel del agua, acceder a pisos superiores de las viviendas.