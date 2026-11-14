Emergencias establece alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en el litoral norte de Castellón

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un nuevo boletín informativo por el cual se establece alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en el litoral norte de Castellón.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado, sobre las 16.30 horas, en redes sociales que ha sido recogido por Europa Press.

Por el momento, solamente se encuentran activas citadas alertas meteorológicas en toda la Comunitat Valenciana.