Emergencias establece la alerta roja por temperaturas máximas en el litoral de Valencia

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este sábado la alerta nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral de Valencia y nivel naranja en el interior de Valencia y provincia de Alicante.

Así lo ha indicado Emergencias en la actualización de las alertas por temperaturas en la Comunitat Valenciana publicada en sus redes sociales, en la que también ha decretado el aviso amarillo en la provincia de Castellón.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este sábado el aviso rojo por temperaturas máximas, en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia.

El aviso estará activo desde las 12.00 hasta las 19.59 horas de este sábado y se llegarán a alcanzar los 42º de máxima, según ha informado el organismo meteorológico.

Igualmente, ha activado la alerta naranja desde las 12.00 hasta las 19.59 horas en el litoral norte de Alicante y desde las 13.00 hasta las 20.59 horas en el interior y litoral sur de Alicante, así como en el interior norte y sur de Valencia.

El interior norte, y litoral norte y sur de Castellón están en alerta amarilla desde las 12.00 hasta las 19.59 horas de este sábado, y el interior sur de la provincia desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.

"IMPACTO CONSIDERABLE" EN LA SALUD

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha subrayado, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que es muy "importante" recordar que las altas temperaturas pueden tener un "impacto considerable" en la salud de las personas, sobre todo de las personas mayores y a poblaciones infantiles, así como grupos de riesgo.

"Por lo tanto, es muy importante prestarles especial atención, además de evitar actividades o trabajos al aire libre en horas con más temperatura, así como beber abundante agua", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que, con estas condiciones, está decretado también el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales: "Apelamos, por tanto, al cumplimiento de toda la normativa de uso de fuego, respetar y cumplir todas las prohibiciones, extremar al máximo las precauciones y, sobre todo, avisar al 112 ante cualquier avistamiento de humo para activar inmediatamente todos los recursos de extinción".

Rodríguez ha informado de que se ha enviado un aviso especial a todos los ayuntamientos y organismos, en el que "se han recordado todas estas circunstancias".

"Se solicita la colaboración de todos en este episodio de altas temperaturas y riesgo extremo para asegurar la seguridad de todos los valencianos y la protección de nuestro medioambiente", ha concluido.