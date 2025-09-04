Emergencias establece la situación 1 del PEIF por un incendio de vegetación en Oliva (Valencia). - GVA 112

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio de vegetación en Oliva (Valencia).

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El fuego se ha declarado este jueves y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha recibido el aviso sobre las 15.55 horas, según han detallado.

Para la extinción del incendio se han movilizado seis medios aéreos, una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals --una de ellas helitransportada-- y un capataz forestal. Por parte del Consorcio, se ha desplazado una dotación de Oliva, una de Gandia con sargento, coordinador forestal y oficial.