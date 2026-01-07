Emergencias estudia crear la figura del operador cualificado para el control de elementos desmontables como hinchables

Imagen del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. - GVA

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior estudia crear la figura del operador cualificado para el control directo de elementos eventuales, portátiles y desmontables tipo hinchables con el propósito de mejorar la seguridad en las celebraciones con este tipo de elementos.

El departamento que dirige Juan Carlos Valderrama valora una propuesta planteada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia), trasladada por este colectivo profesional durante un encuentro con el conseller, según recoge la Generalitat en un comunicado.

En concreto, COGITI ha planteado contar, desde el inicio hasta el final de la celebración, con una persona cualificada encargada del control y mantenimiento de la instalación, que asumiría tanto la tarea de velar por el adecuado funcionamiento de la atracción como la de decidir suspender la actividad ante condiciones meteorológicas adversas de viento, lluvias o "cualquier situación de riesgo sobrevenido".

El operador obtendría su cualificación con la superación de un curso formativo destinado, en todo caso, a los instaladores o titulares de las atracciones hinchables, incluidos ayuntamientos, entidades organizadoras, empresas de ocio, asociaciones y particulares.

Al respecto, el conseller Valderrama ha señalado que desde su departamento se estudia "con interés" la opción de crear la figura de un operador cualificado para el control directo del hinchable durante su uso, recogiendo así la proposición planteada por el decano del COGITI Valencia, Tomás Játiva, en el encuentro, al que también ha asistido el director general de Interior, Vicente Huet.

Según Valderrama, el interés de la propuesta radica en que ofrece "un plus importante para aumentar la seguridad en las celebraciones donde se instalen elementos eventuales, portátiles y desmontables, tanto en aquellos que se instalan en recintos feriales abiertos como en celebraciones privadas o particulares".

SISTEMA DE AVISO

Uno de los aspectos "más interesantes" por su contribución a la seguridad de las personas, según el conseller, es el sistema de aviso planteado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales para las situaciones meteorológicas adversas que propone incorporar al hinchable un anemómetro conectado a un sistema de alerta.

De este modo, el operador cualificado podría contar con datos objetivos actualizados y, en función de ellos, proceder a evacuar la atracción y adoptar las medidas preventivas más adecuadas para la seguridad de las personas, incluido su cierre.

Una vez finalizado el estudio "a fondo" de la propuesta, que debe ser "exhaustivo" puesto que afecta a la seguridad personal de los usuarios de estas actividades lúdicas, la Conselleria considerará la posibilidad de regular e incluir la propuesta en la normativa de desarrollo de la actual Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

En la actualidad, la normativa de espectáculos públicos obliga, para el correcto funcionamiento de los citados elementos, presentar una declaración responsable por parte del organizador ante el ayuntamiento de la localidad donde se lleve a cabo.

Dicha declaración debe manifestar que todos los componentes del hinchable cumplen con la normativa técnica, que se posee la documentación que así lo acredita y que se ha montado de manera adecuada, certificándose este extremo a través de un técnico competente. En todo caso, han apuntado desde la Conselleria, corresponde al personal técnico municipal la verificación de todas estas condiciones, de acuerdo con la normativa vigente.

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE DE MISLATA

COGITI Valencia ha lanzado esta propuesta con motivo del aniversario del accidente ocurrido en un juego hinchable en la localidad de Mislata (Valencia) en el que fallecieron dos niñas. La iniciativa surge con el objetivo de afianzar la seguridad de las celebraciones con elementos eventuales, portátiles y desmontables con un nuevo marco normativo "claro, homogéneo y preventivo".

El planteamiento propone la creación de dos figuras profesionales diferenciadas. Por un lado, los instaladores, responsables del montaje, la supervisión y el desmontaje de los juegos hinchables. Por otro, los operadores, encargados del control directo de la atracción durante su uso. Ambas figuras deberán contar con un carné profesional acreditado, formación técnica homologada y conocimientos en primeros auxilios, cuya impartición y coordinación se liderará a través de COGITI Valencia, como entidad de referencia en la formación técnica.

Por su parte, el decano del COGITI Valencia, Tomás Játiva, en sendo comunicado, ha concretado que el objetivo es prevenir accidentes como el ocurrido en Mislata y ha valorado que con esta propuesta "afianzamos que los hinchables se instalen correctamente, con criterios técnicos claros y por profesionales acreditados".

CURSO HOMOLOGADO Y REQUISITOS "ESTRICTOS"

La propuesta establece que los instaladores y operadores deberán superar un curso homologado de 20 horas, basado en la normativa UNE-EN 14960 y en primeros auxilios. Tras una evaluación teórica y práctica, obtendrán el carné profesional y pasarán a formar parte de un Registro Autonómico de Instaladores y Operadores, gestionado por la Generalitat Valenciana.

El texto técnico fija, además, requisitos técnicos "estrictos" para la instalación y supervisión de los juegos hinchables, como la obligación de instalarse sobre superficies estables, garantizar una resistencia mínima de los anclajes, respetar distancias de seguridad y asegurar la vigilancia permanente por parte de un operador formado.

Uno de los "aspectos clave" de la propuesta es la obligatoriedad de disponer de un sistema de aviso por condiciones meteorológicas adversas. Dicho sistema deberá contar con un anemómetro calibrado anualmente, una alarma óptico-acústica y señalización visible con instrucciones claras de evacuación. Esta deberá realizarse "de forma inmediata" cuando la velocidad del viento supere los 35 km/h.

Los operadores deberán disponer de toda la documentación técnica obligatoria, incluyendo certificados de revisión y calibración, seguro de responsabilidad civil y una declaración responsable que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Desde COGITI Valencia han resaltado que esta propuesta "no solo protege a los usuarios, especialmente a los menores", sino que también "profesionaliza el sector, mejora la calidad del servicio que ofrecen las empresas y aumenta la confianza de ayuntamientos, organizadores y familias".