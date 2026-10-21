Emergencias gestiona 2.153 incidentes en la Comunitat Valenciana durante la dana Adam, 900 en Oliva

Zonas anegadas por el agua a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha gestionado desde las 14.00 horas del pasado sábado hasta las 11.00 horas de este miércoles un total de 2.153 incidentes en la Comunitat Valenciana (1.452 en Valencia, 674 en Alicante, 22 en Castellón y cinco sin determinar).

Los municipios con más incidentes han sido Oliva (900); Xàbia (153); Gandia (121); Alicante (118); Dénia (107); Miramar (105) y Pego (91).

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones y entradas de agua en viviendas y garajes, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, vías intransitables, desbordamientos, daños materiales en inmuebles y vía pública, incidencias en la red viaria y afecciones a los suministros básicos.

También se han gestionado actuaciones relacionadas con el abastecimiento de productos básicos, evacuaciones, limpieza, alojamiento temporal y asistencia social a personas afectadas.