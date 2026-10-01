Emergencias gestiona once incidentes relacionados con la lluvia desde las 6 hasta las 20 horas de este jueves

Archivo - Un coche salpica agua - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado, desde las 6 hasta las 20 horas de este jueves, un total de once incidentes relacionados con las fuertes lluvias que están afectando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

Los municipios con incidentes han sido Sueca, Nàquera, Yàtova, Alberic, Faura, Onda y Valencia capital, según ha informado el '112' en redes sociales.

Las incidencias más habituales, por su parte, han sido vaciados de agua en calles y garajes, incidencias de circulación, daños en instalaciones eléctricas y de gas.