Emergencias gestiona once incidentes relacionados con la lluvia desde las 6 hasta las 20 horas de este jueves

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Archivo - Un coche salpica agua - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 20:28
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   VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado, desde las 6 hasta las 20 horas de este jueves, un total de once incidentes relacionados con las fuertes lluvias que están afectando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

   Los municipios con incidentes han sido Sueca, Nàquera, Yàtova, Alberic, Faura, Onda y Valencia capital, según ha informado el '112' en redes sociales.

   Las incidencias más habituales, por su parte, han sido vaciados de agua en calles y garajes, incidencias de circulación, daños en instalaciones eléctricas y de gas.

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