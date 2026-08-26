Emergencias inicia la Campaña de Prevención de Inundaciones y pide a ayuntamientos revisar la operativa de respuesta

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha iniciado la 'Campaña de Prevención de Inundaciones 2026' con el objetivo de "actualizar y recordar" los procedimientos de actuación que deben seguir los ayuntamientos, empresas que operan y suministran servicios básicos y los organismos y servicios públicos implicados ante escenarios de inundaciones.

La campaña está organizada a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), que ha enviado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana la documentación de la actuación mediante una circular informativa, en la que pide "revisar y actualizar la operativa de respuesta frente a inundaciones para garantizar su plena efectividad a finales de verano".

Con la circular se adjunta además la 'Guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos', con indicaciones concretas para proteger a la población en caso de alertas meteorológicas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha explicado que la campaña preventiva "se anticipa a la llegada de la época de mayor riesgo de lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana, que coincide con el final del verano y el otoño".

"Este escenario nos obliga a tener lista la operativa oportuna para cualquier momento y escenario de emergencia que pueda producirse", ha indicado y ha señalado "la importancia de la implicación municipal en la planificación preventiva". Según ha apuntado, la Conselleria de Emergencias e Interior "ha continuado durante este año con la labor de apoyo a los ayuntamientos para la elaboración y revisión de los planes municipales de emergencias".

Según datos de la AVSRE, de los 542 municipios de toda la Comunitat Valenciana, 532 tienen ya aprobado el Plan Territorial Municipal de Emergencias y otros nueve están en diferentes puntos del proceso de elaboración. Por su parte, de los 227 ayuntamientos del territorio autonómico con obligación de disponer de Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones, 215 ya lo tienen aprobado y once municipios lo tienen elaborado y pendiente de completar su aprobación.

Lasheras ha recordado que la Conselleria de Emergencias concedió el pasado año ayudas de 141.920,95 euros para fomentar la implantación de planes de emergencia municipales, lo que permitió implantar 142 planes en 55 municipios.

El secretario autonómico ha mencionado también "la responsabilidad compartida por todos a la hora de seguir las medidas de autoprotección ciudadana, asimismo remitidas a los ayuntamientos para su difusión en valenciano, castellano, inglés, francés, italiano, alemán, ruso y árabe".

La circular recuerda que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat comunica a los ayuntamientos la declaración de las diferentes situaciones de preemergencia.