Emergencias mantiene este lunes la alerta por viento en el norte de Castellón y en el interior de Valencia y Alicante

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos y mantiene la alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte de Castellón, y en el interior de Valencia y de Alicante.

En estas zonas la Agencia Estatal de Meteorología prevé rachas máximas de viento del oeste de hasta 70 y 80 kilómetros por hora hasta las 13.00 horas de hoy.

Además, Emergencias mantiene el nivel de preemergencia alto por riesgo de incendios forestales en tota la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral de València y sur de Alicante.