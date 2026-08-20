Emergencias recomienda extremar las precauciones ante un inminente episodio de intensas lluvias y tormentas

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, en imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior recomienda extremar las precauciones ante un inminente episodio de intensas lluvias y tormentas para la jornada de este jueves, que podrían venir acompañadas de fuertes vientos y granizo, en varias zonas de la Comunitat Valenciana.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante, por lo que el llamamiento de prudencia se ha hecho extensivo a toda la población, ayuntamientos, agencias y organismos implicados en las emergencias para que extremen y adopten las medidas preventivas oportunas.

Además, el CCE ha activado el aviso amarillo lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, en el interior norte de Valencia y en el litoral norte de Alicante. Por fenómenos costeros, también se ha establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, informa la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha incidido en "mantener la prudencia y no acercarse en ningún caso a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables".

Lasheras también ha recordado las medidas elementales de prevención dentro del hogar y en caso de ser necesario utilizar los vehículos. "En casa, hay que tener mucha precaución especialmente con los elementos del exterior y, a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir", ha remarcado.

Asimismo, el secretario autonómico que recalcado que, "pese a las lluvias anunciadas, no hay que olvidar que sigue siendo extremo el riesgo de que se produzcan incendios forestales, especialmente por la posibilidad de que se registren tormentas secas, de ahí que durante el día de hoy sigan vigentes todas las restricciones implantadas este miércoles al establecer nivel 3 de preemergencia previsto para estas situaciones en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana" (PTECV).

Entre las restricciones, ha citado la prohibición de encender fuego en todas las zonas y parajes forestales, así como circular por pistas y caminos forestales, ya sea en vehículo o a pie, dentro de los parques naturales de la Comunitat Valenciana.

Estas restricciones, como recoge este jueves el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se levantarán mañana, viernes 21 de agosto.