Emergencias reforzará la normativa de castillos hinchables para evitar accidentes como el de Mislata

Archivo - Un policía nacional en la atracción hinchable en la que ha fallecido una niña, en la feria de Mislata, a 5 de enero de 2022, en Mislata - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha puesto en marcha la creación de un grupo de trabajo para actualizar la normativa e implementar nuevas medidas de seguridad en las instalaciones de juegos y atracciones hinchables. El objetivo es "mejorar la seguridad y que no vuelvan a ocurrir accidentes tan trágicos como el de Mislata", localidad valenciana donde el 4 de enero de 2022 fallecieron dos niñas de 4 y 8 años en un accidente en un castillo hinchable.

Así se ha acordado tras una reunión del titular de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, con representantes de la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH). Este encuentro ha permitido acordar una línea de trabajo para el desarrollo de la normativa específica de instalaciones eventuales, portátiles y desmontables, de cara a implementar nuevas medidas de seguridad en estas instalaciones lúdicas, informa la Generalitat

Valderrama ha remarcado que, en el caso de Mislata, "la autorización era municipal", pero "hay otras instalaciones singulares, por ejemplo, una comunión, y buscamos que todas ellas se celebren con garantías de seguridad".

Para ello se creará un grupo de trabajo o comisión donde estén representados la Asociación de Juegos Hinchables, los colegios oficiales de ingenieros o los responsables a nivel municipal, para garantizar que "un nuevo desarrollo normativo mejore en todo momento la seguridad de los ciudadanos y de los niños, que son al final los usuarios principales de estos hinchables".

Desde la AEJH han trasladado la falta de regulación a nivel nacional, por lo que la Generalitat quiere impulsar esta nueva regulación "para que mejore la seguridad en todo momento y garantizar de forma más eficiente la seguridad en el montaje, uso y desmontaje de hinchables en espacios públicos y privados".

OPERADOR CUALIFICADO

Durante el encuentro, el conseller ha explicado que su departamento está desarrollando una propuesta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti) para incidir en las medidas de prevención y seguridad, que incluye crear la figura de un operador cualificado para el control directo del hinchable durante su uso.

Según esa propuesta, una persona cualificada se encargaría del control y mantenimiento de la instalación, además de asumir las tareas de velar por el adecuado funcionamiento de la atracción y, en su caso, decidir suspender la actividad ante condiciones meteorológicas adversas de viento, lluvias o cualquier situación de riesgo sobrevenido.

El operador obtendría su cualificación con la superación de un curso formativo impartido por la Conselleria y destinado, en cualquier caso, a los instaladores o titulares de las atracciones hinchables, incluidos ayuntamientos, entidades organizadoras, empresas de ocio, asociaciones y particulares.

"Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reforzar la seguridad, más aún cuando a menudo afecta a menores, y evitar casos como el accidente del hinchable en Mislata, aunque la competencia es municipal", ha insistido el conseller. A su juicio, la figura del operador cualificado aporta "un importante plus de seguridad para este tipo de instalaciones lúdicas, tanto si se montan en recintos feriales abiertos como si se celebran en espacios privados o particulares".

FORMACIÓN DE 20 HORAS

La propuesta de la Conselleria de Emergencias para formar y acreditar al operador cualificado para el control directo del hinchable plantea un curso de 20 horas destinado a instaladores, titulares de las atracciones, ayuntamientos, entidades organizadoras, empresas de ocio, asociaciones y particulares, que sería homologado por la Generalitat.

Este curso acreditaría como operador cualificado a quien superara el itinerario formativo, con contenidos teóricos y prácticos de primeros auxilios y normativa UNE-EN 14960 de requisitos de seguridad obligatorios para el diseño, fabricación, ensayo, inspección y mantenimiento de equipos de juego hinchables destinados a niños menores de 14 años, entre otras materias.

"Tras escuchar a los ingenieros técnicos industriales de Valencia y ahora con las aportaciones y puntos de vista de la Asociación de Hinchables, este grupo de trabajo incorporará a todos los agentes implicados para, desde el máximo consenso posible, sumar ideas y esfuerzos que nos permitan avanzar en un asunto que nos afecta a todos, como es la seguridad de las personas", ha subrayado Valderrama.