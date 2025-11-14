Empresarios, expertos y Consell piden revisar el cierre de Cofrentes para "garantizar una energía asequible y estable"

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, en la jornada 'El futuro de la energía eléctrica: clave para la competitividad empresarial' - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cámara Valencia ha reunido este viernes a representantes del ámbito empresarial, académico y energético en la jornada 'El futuro de la energía eléctrica: clave para la competitividad empresarial', en la que han manifestado la necesidad de revisar el calendario de cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Los participantes consideran que "su continuidad es estratégica para garantizar una energía asequible, estable y sostenible para el tejido productivo valenciano", según ha explicado Cámara Valencia en un comunicado. El evento ha sido clausurado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha afirmado que "la pérdida de Cofrentes sería una pérdida irreparable para la economía valenciana". "No estamos hablando de abrir nuevas centrales, sino de mantener las que ya funcionan y cuentan con todas las garantías. No podemos permitirnos prescindir de una fuente de energía estable y segura sin una alternativa real", ha agregado.

Desde el ámbito empresarial, Morata ha añadido que "competimos a nivel global con industrias intensivas en consumo energético, que necesitan precios estables y suministro continuo. Jugar con esto es hacerlo con el empleo y con el futuro de miles de empresas. El Gobierno debe aplicar razonamiento económico por encima de otros intereses".

El director de la Central Nuclear de Cofrentes, Javier Sala, ha reafirmado el compromiso de la instalación con la seguridad, la fiabilidad y la excelencia operativa. "La World Association of Nuclear Operators (WANO) ha situado a la central entre las mejores del mundo dentro de su programa Action for Excellence", ha destacado.

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido el papel de la energía nuclear en el actual contexto energético: "La nuclear es una energía limpia, sostenible y competitiva, que produce el 20 % de la electricidad con solo el 5% de la potencia instalada. Sería un error desaprovechar este activo, especialmente en comunidades como la valenciana, donde representa una parte esencial del mix energético", ha indicado.

"UNA VICTORIA DE LA ESTUPIDEZ HUMANA"

Desde el ámbito académico, Kevin Fernández, profesor de energía nuclear, ha advertido: "Cerrar prematuramente la central de Cofrentes sería una victoria de la estupidez humana. Energía barata es sinónimo de prosperidad, y todos los países con mayor presencia nuclear disfrutan de una factura eléctrica más baja".

Por su parte, el socio experto en energía de PwC, Alberto Martín, ha subrayado que "el calendario de cierre de 2019 está desfasado. Cofrentes produce el 50 % de la energía que se consume en la Comunitat Valenciana y no hay capacidad de almacenamiento ni penetración renovable suficiente para sustituirla a corto plazo". Ha abogado por "replantear el cierre y tomar decisiones adaptadas al contexto actual".

Por su parte, el exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla ha añadido que "la energía nuclear cumple con los tres objetivos de la política energética: combate el cambio climático, refuerza la autonomía estratégica europea y respeta las exigencias físicas de la red eléctrica". En su opinión, "aunque solo sea por prudencia, deberíamos alargar la vida útil de las centrales".

Durante la jornada se ha subrayado la importancia de garantizar una oferta energética que permita a las empresas mantener su competitividad en un contexto de transición hacia energías limpias. Asimismo, se ha instado a las administraciones a considerar las implicaciones económicas, industriales y sociales del cierre prematuro de infraestructuras estratégicas como Cofrentes.

"DECISIONES IDEOLÓGICAS"

La consellera de Innovación ha denunciado que la decisión de no de prorrogar el cierre de las centrales nucleares afectará directamente a la central de Cofrentes, a su comarca y a "decenas de miles" de puestos de trabajo, además de repercutir en todos los ciudadanos de la Comunitat, "que deberán pagar un precio más alto por la energía debido a decisiones ideológicas que ignoran las necesidades reales de nuestro territorio".

Cano ha defendido la necesidad de alargar la vida útil de la central de Cofrentes como "una decisión de sentido común en defensa de la seguridad del suministro, el empleo, la competitividad de las empresas valencianas y la soberanía energética de la Comunitat".

"La continuidad de Cofrentes, siempre bajo los más altos estándares de seguridad, es esencial para nuestra autonomía energética y la competitividad de nuestras empresas", ha explicado. La Comunitat Valenciana, ha subrayado, "no puede permitirse perder autonomía energética ni competitividad industrial por decisiones que anteponen la ideología al bienestar de las familias y al futuro económico".

En esa línea,mha insistido en que "Cofrentes es una infraestructura estratégica que garantiza un suministro eléctrico estable, libre de emisiones y fundamental para nuestra industria", y ha reclamado al Gobierno central "realismo y responsabilidad" en la planificación energética, y una transición energética que combine las energías renovables con otras tecnologías "para dotar de la máxina seguridad al sistema".