Empresas afirman que la sostenibilidad es "rentable" y piden el apoyo de la administración para impulsarla

Mesa redonda durante la IV Edición de las Jornadas ‘Comunitat Valenciana hacia el futuro’ organizadas por Europa Press - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Empresas de sectores como el financiero, la tecnología y la infraestructuras críticas, junto a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), han subrayado que la sostenibilidad es "rentable" y "no es un factor de publicidad, es un factor de competitividad", al tiempo que han llamado a que las administraciones resuelven los "cuellos de botella" a los que se enfrenta el tejido empresarial para impulsarla.

Así lo han señalado durante el encuentro 'Hacia el futuro', organizado por Europa Press Comunitat Valenciana este martes, una jornada en la que expertos y representantes políticos han abordado retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado el encuentro, que clausura la alcaldesa de València, María José Catalá.

El evento está organizado por Europa Press, con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes, e IKEA Valencia.

En el panel 'Sostenibilidad y crecimiento económico' han participado el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; el presidente de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente; la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler; la directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu, Patricia Úrbez, y el director general corporativo de Nealis, José Luis Vilar.

El conseller de Hacienda ha subrayado que "la sostenibilidad es fundamental porque si no no habrá futuro". "Nuestra industria es muy sostenible, gran parte de nuestra industria es exportadora, y eso hace que tenga que ser sostenible", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la CEV ha apuntado que el concepto de sostenibilidad "ha cambiado de 10 años a esta parte". Así, ha indicado que "en un principio pensábamos que era sostenibilidad medioambiental y ahora estamos hablando de eficiencia, saber gestionar a las personas, la igualdad de oportunidades, la gestión de recursos". "Además, no es un factor ya de publicidad de la propia empresa, sino que ya es un factor propio de competitividad", ha asegurado.

Desde Fujitsu, Patricia Úrbez ha señalado que "la primera sostenibilidad es la empresarial, si no existes no puedes ser sostenible". La empresa tiene 230 personas trabajadoras en la Comunitat y trabaja de la mano de más de 100 pymes valencianas. Para ella, la sostenibilidad es "resolver problemas de gente real que tengan sentido" para lo que están apostando por "la introducción de inteligencia artificial y robotización"

José Luis Vilar, por parte de Nealis, ha afirmado que los 150 años de historia del grupo (antes Grupo Gimeno) "se han desarrollado a través de la sostenibilidad". El objetivo es "aportar grandes soluciones" ante los "grandes desafíos" como la escasez hídrica y la descarbonización. "Vamos a seguir diversificándonos porque el mundo está en constante transformación y los desafíos nos inspiran a seguir creciendo", ha agregado.

Alicia Soler ha expuesto que Caixa Popular es una cooperativa y que como tal "en muchas otras cosas lo tiene más complicado, pero en la economía social somos alumnos más aventajados". "Tenemos en nuestro ADN que tenemos que generar un impacto", ha afirmado.

"La sostenibilidad la llevamos de manera muy natural, esta per se en los principios de las cooperativas. Limita el crecimiento, sino que lo impulsa. Somos modelos más resilientes en momentos de dificultad", ha apuntado.

LOS RETOS PARA INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD

El conseller de Hacienda ha indicado que la Generalitat trabaja por facilitar la sostenibilidad través de financiación pública, impulsa la economía circular a través del Ivace, también las energías renovables, y ofrece ayudas a la agilización y a la eficiencia. "Más del 20% de la energía que gastamos en esta comunidad es de fuentes renovables", ha puesto en valor.

Rovira ha destacado que "el exceso regulatorio a veces de Bruselas" no ayuda a las empresas. En contraposición, ha destacado el proceso de simplificación administrativa de la Generalitat. "Tenemos un tamaño empresarial pequeño y esas empresas son las que necesitan ayudas, pero la Generalitat las estamos escuchando", ha asegurado, y ha destacado medidas como la bonificación del impuesto de sucesiones para favorecer la transmisión de la empresa familiar.

También ha avanzado que su departamento trabaja en otro proyecto para ayudar a los planes de relevo en estas empresas. También ha destacado iniciativas de la Generalitat como el registro de entidades socialmente responsables.

El presidente de la CEV ha defendido que "la sostenibilidad es rentable", en términos de reputación, competitividad, relaciones laborales y para acceder a financiación. "La Comunitat necesita atraer inversiones y las inversiones van a una comunidad que es sostenible", ha afirmado.

Como obstáculos, ha mencionado el modelo de financiación autonómica, las "necesidades hídricas" y "sobre todo la energía". En este punto, ha puesto en valor el Plan Simplifica. "Hemos conseguido acelerar, pero necesitamos un sprint final", ha dicho, antes de añadir que "no podremos progresar si no somos capaces de entender que los planes deben hacerse a largo plazo". Ha lamentado que se hacen a un año por los presupuestos y la dificultad de los partidos para ponerse de acuerdo".

Por su lado, José Luis Vilar de Nealis ha instado a resolver la financiación autonómica y ha advertido del "gap" de inversión en infraestructuras críticas en la Comunitat Valenciana, como agua, energía, transporte o vivienda. "Hay muchos proyectos aquí" pero hay que resolver "los cuellos de botella de las infraestructuras críticas".

Vilar ha apelado a al colaboración público-privada, porque "no funciona", y ha llamado a "poner en valor no sólo la ciudad de València, sino toda la comunidad y conectar muy bien las áreas metropolitanas, Castellón con València, todo el tema del tren, el acceso al aeropuerto". "Aquí lo que vamos a morir es de éxito, vamos a colapsar, hay más demanda en general que oferta y no lo estamos atendiendo", ha alertado.

LA IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO

Vicente Lafuente ha puesto el foco en la necesidad de "ser capaces de generar sistemas de formación que fabriquen talento". También ha hecho hincapié en el absentismo. Según los estudios de la CEV, "el bloqueo" está en la sanidad pública, por lo que se está trabajando junto a la Generalitat para mejorar la coordinación con las mutuas.

La representante de Fujitsu se ha referido el impacto de la IA en el empleo y en las empresas tecnológicas. Ha advertido que "la IA va a hacer prescindir de determinadas posiciones en el sector tecnológico, pero va a crear muchas otras". "Necesitamos ingenieros de letras, matemáticos, juristas, responsables de ética y gobernanza de la IA" y posiciones de analista, ha detallado.

Además, ha avanzado que la empresa estudia la implantación en Valencia de un centro de innovación de software "dedicado no solamente a producción masiva, sino a nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas, enfocado a la comprensión del negocio y la inteligencia artificial". La idea es que esté vinculado a los centros tecnológicos, universidades, y sea capaz de "generar un polo de atracción de conocimiento".

Alicia Soler ha incidido en que la sostenibilidad también se trabaja en la "dimensión de las personas", a las que Caixa Popular cuida con medidas como ofrecer una semana más de vacaciones u atención psicológica a los socios, así como con formación. "La IA es ahora trending topic, pero por una vía paralela parece que hay una necesidad en la sociedad de aflorar todo lo humano", ha destacado.