Empresas de envase, telefonía y retail abogan por democratizar el acceso a las tecnologías e innovar con "valor social"

Representantes de Ikea, Digi, la Generalitat y Ecoembes en un encuentro informativo de Europa Press - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un acceso "democrático" a las nuevas tecnologías y una inversión en innovación con "valor social" son dos de los objetivos que han planteado representantes de empresas de los sectores del reciclaje de envases, la tecnología y el 'retail' Ecoembes, Digi e Ikea, respectivamente, en materia de innovación en el ámbito empresarial e industrial.

Así se ha puesto de relieve en una mesa redonda en el marco de una jornada informativa de Europa Press, en la que han participado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el 'general counsel' de Digi, Ignacio Herreros; la CEO de Ecoembes, Rosa Trigo, y la directora de Ikea Valencia, Diana Carrero, con moderación a cargo de la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.

Entre los representantes empresariales, la CEO de Ecoembes ha defendido que la sostenibilidad en las empresas "no se entiende" hoy en día si no hay detrás "un valor social" real. "El ciudadano es la palanca; lo primero es explicarle para qué tiene que hacer las cosas, por qué y qué herramientas le damos, desde la información hasta las infraestructuras, y también hay que rendirle cuentas y darle resultados", ha desgranado.

Tras señalar que en la Comunitat Valenciana ya se reciclan el 80% de los envases que se consumen, Trigo ha hablado del "ecodiseño" y de la importancia de que los envases "ya se imaginen para ser reciclados". También ha resaltado que Ecoembes pone a disposición de la administración una plataforma para digitalizar la gestión de residuos: "La tecnología ayuda a la administración a tener información para tomar decisiones".

Y ha reivindicado que en la entidad que dirige son "un equipo de seis personas, y no hay nada más importante que ser personas", en alusión a que en las decisiones empresariales no se pierda de vista el componente humano. "Esto tiene que nacer de la propia gobernanza de las compañías", ha alentado.

Sobre el presente y futuro, la CEO de Ecoembes ha animado a "no tener miedo" a embarcarse en nuevos proyectos empresariales innovadores y a "probar en un camino de luces largas", al tiempo que ha abogado por combinar "el talento junior y senior" en las empresas y por la colaboración con la administración porque "suma".

En representación de Digi, Herreros ha afirmado que "la conectividad es clave, pero tiene que tener un propósito de favorecer un acceso democrático de todas las personas a las tecnologías".

Ha asegurado que es un "compromiso" que mantienen con sus clientes, que ha relacionado con el hecho de disponer de una red propia de antenas en España. Además, ha recordado que desde 2018, cuando su compañía empezó a desplegar su propia red de fibra, ya se marcó como objetivo avanzar en "desarrollar una sociedad digital".

Herreros ha reivindicado la apuesta de Digi por València, al haber establecido en la ciudad su primera tienda y su primer centro de atención al cliente propio, y ha situado a España como uno de los países "punteros a nivel planetario" en conectividad.

Desde Ikea Valencia, su directora ha expuesto que en la multinacional tienden a un modelo "muy circular" en el que los clientes ya pueden comprar, reciclar, reutilizar "e incluso revender" productos, algo que "ya estaba en el ADN" de la firma sueca.

Un modelo, ha destacado, que "está funcionando fenomenal porque en la Comunitat Valenciana tenemos vocación de no tirar nada". Según ha apuntado, el 68% de los productos de Ikea se fabrican con materiales reciclados.

Paralelamente, Carrero ha incidido en cómo ha variado la experiencia de compra, que en el caso de la compañía han pasado "de un canal offline puro a uno híbrido, y ahora a un modelo completamente diferente y omnicanal". "Estamos buscando maneras de acercarnos al cliente (...). Vamos probando para ver cómo funciona cada nueva manera de interactuar con el cliente", ha manifestado.

Respecto a la dana, que apenas afectó a Ikea Alfafar al estar construida en altura, ha recordado que supuso "un campo de pruebas enorme" para sus 550 empleados, ante la necesidad de ofrecer "nuevas maneras de servir" a los clientes ante la afectación de la tragedia en el territorio: "En una semana nos pusimos en marcha y llegamos hasta 65.000 pedidos en un año".

ECONOMÍA RESILIENTE ANTE UN FUTURO INCIERTO

Por parte de la Generalitat, la consellera de Industria e Innovación ha defendido la apuesta del gobierno valenciano por una economía más innovadora pero también "más resiliente, que pueda seguir compitiendo en un entorno global cada vez más incierto", algo que ha subrayado que se hace dialogando con los sectores empresariales.

Cano ha abogado por no "perder de vista" a sectores tradicionales como la automoción, la cerámica, el mueble, el calzado o el juguete, pero también por "mirar al futuro de la economía con apuestas claves en sectores como el aeroespacial", por fomentar nuevos proyectos y por acompañar a empresas que se quieran instalar en la Comunitat Valenciana.

Paralelamente, ha destacado la apuesta de la Generalitat por los institutos tecnológicos, con líneas presupuestadas como una de diez millones de euros para proyectos de investigación en tecnologías declaradas estratégicas por la Unión Europea, y una nueva partida de siete millones en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología o las tecnologías limpias.

"Queremos que esa innovación llegue a la ciudadanía", ha reivindicado, y por eso ha señalado que se ha duplicado la línea de ayudas a territorios innovadores en la Comunitat Valenciana, de la mano de otras partidas para ofrecer acompañamiento a las pymes con fondos europeos.

De cara al futuro económico de la Comunitat Valenciana, la titular de Industria e Innovación ha reiterado que en la Generalitat son "optimistas". "Las cifras están ahí, contamos con los mimbres necesarios", ha dicho.

Europa Press Comunitat Valenciana ha celebrado este martes su cuarto encuentro 'Hacia el futuro', una jornada en la que expertos y representantes políticos han abordado retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado el evento, que ha clausurado la alcaldesa de València, Mª José Catalá.

La jornada está organizada por Europa Press, con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes e Ikea Valencia.