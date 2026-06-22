Las empresas valencianas y Marruecos exploran nuevas oportunidades de inversión y crecimiento

Encuentreo empresarial 'Explorando Marruecos: claves para invertir y crecer en África desde la Comunitat Valenciana' - CEV

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana han celebrado este lunes el encuentro empresarial 'Explorando Marruecos: claves para invertir y crecer en África desde la Comunitat Valenciana', una jornada centrada en las oportunidades comerciales y de inversión en Marruecos y en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos territorios.

En 2025, las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Marruecos alcanzaron los 854 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a cerca de 560 millones de euros.

Según ha explicado la CEV en un comunicado, Marruecos se ha consolidado como el cuarto mercado cliente de la Comunitat Valenciana fuera de la Unión Europea y el décimo proveedor extracomunitario. Además, más de 600 empresas valencianas exportan regularmente al mercado marroquí, lo que refleja la intensidad y madurez de unos vínculos comerciales que no han dejado de fortalecerse en los últimos años.

La jornada inaugurada por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha reunido a representantes institucionales, organizaciones empresariales y empresas valencianas y marroquíes con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, nuevas alianzas empresariales y nuevos proyectos compartidos.

La apertura ha contado además con las intervenciones del copresidente de CEMAES, Clemente González Soler; el copresidente de CEMAES y representando a la CEGEM, Adil Rais; la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

"POSICIÓN PRIVILEGIADA"

El presidente de la CEV ha afirmado que "la proximidad geográfica y los profundos vínculos que unen a Marruecos y a la Comunitat Valenciana nos sitúan en una posición privilegiada para seguir fortaleciendo nuestras relaciones económicas y empresariales".

"Compartimos un espacio mediterráneo común, conexiones logísticas de primer nivel y una creciente complementariedad entre nuestros tejidos productivos que abre nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento para ambas partes", ha agregado Lafuente.

ESTABILIDAD DE SUMINISTRO Y COMPETITIVIDAD

En la misma línea, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, ha destacado que "tenemos que lograr incrementar la competitividad con cadenas de suministro estables y Marruecos es una oportunidad para ser más competitivos. Para nosotros es esencial no solo como socio estratégico, sino como líder africano que nos permite llegar a otros mercados".

Por su parte, el Ministro de Industria y de Comercio del Reino de Marruecos, Ryad Mezzour, ha asegurado que "hay muchas oportunidades para empresas de Valencia en Marruecos y para empresas marroquíes en esta dinámica región de Valencia".

En este sentido, el ministro marroquí ha señalado que se trata de "dos economías complementarias con un porvenir común muy interesante, con autopistas del mar que se construyen entre los dos países" y ha apuntado a Valencia como "la puerta de Europa con un puerto muy dinámico".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la relación natural de la Comunitat Valenciana con Marruecos y ha señalado la "oportunidad de dar un paso más y construir una alianza industrial, tecnológica y logística que nos permita generar valor y competir juntos en Europa, en el Mediterráneo y también en África", según ha informado la Generalitat.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES Y B2B

Durante el encuentro se han analizado las principales características del entorno económico marroquí, los instrumentos de apoyo a la inversión extranjera y las oportunidades que ofrece el mercado para las empresas valencianas en distintos sectores estratégicos gracias a las aportaciones del director general Rama Territorial del Organismo marroquí de apoyo a la inversión extranjera CDG, Adil Chennouf; la directora de Operaciones y Gestión de Zonas de Tanger Med Zones, Hasna Benyaich; Hatim El Khatib, Fayçal ELKHATIB et associés SCPA; y Fadoua Ouallal, Jefa del departamento Coordination & Support Investment de AMDIE.

Asimismo, se han presentado experiencias de compañías españolas implantadas en Marruecos. En concreto, el presidente de Balearia, Adolfo Utor; el director General de Erum Maroc Grupo Erum, Carlos Mulero; y el director InCom Composites, Juan Antonio Vidal, han compartido sus casos de éxito y las claves de su proceso de internacionalización. La jornada también ha incluido encuentros empresariales B2B entre compañías de ambos países.

El encuentro ha sido organizado por la CEV, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Empresarial Marruecos-España (CEMAES) y la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, la Generalitat Valenciana e IVACE+i Internacional.

OTRA REUNIÓN EN LA VÍSPERA

Además de esta jornada, las Cámaras de la Comunitat y la CEV reunieron el domingo por la noche al ministro de Industria y Comercio del Reino de Marruecos en una cena privada de trabajo, celebrada en la sede de Cámara Valencia, para fortalecer las relaciones económicas y empresariales y analizar nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como la industria, la logística, la automoción, la agroalimentación, la energía, las infraestructuras y las energías renovables.

El encuentro, presidido por el presidente del Consejo de Cámaras y el de la CEV, contó con la participación de Adil Rais, copresidente del Consejo Empresarial Marruecos-España (CEMAES), y la embajadora del Reino de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha explicado Cámara Valencia.

En la delegación marroquí participaron los copresidentes del Consejo Empresarial Marruecos-España (CEMAES), Clemente González Soler y Adil Rais; la directora de CEMAES, Neama Ouazzani; la asesora del ministro de Industria y Comercio, Malak Fadel; el director general de la Delegación Territorial del Grupo CDG, Adil Chennouf; el presidente de la CGEM-TTA, Omar Kadaoui; el director general de Tánger Med-TMSA, Ahmed Bennis; el director general de MED.Z, Marouan Abdelati; el presidente de AZIT, Ammar Chammae; la asesora económica de la Embajada de Marruecos, Sanaa Laalaoui; y el responsable de Protocolo de la Embajada, Brahim Braougui.

La representación institucional y empresarial valenciana estuvo representada por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez; el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco; así como representantes de empresas líderes de la Comunitat Valenciana como Air Nostrum, Baleària, CaixaBank, EMAC Grupo, Grupo Erum, Mediterranean Shipping Company (MSC), PowerCo España, Stadler Valencia y Vectalia, junto a miembros del Pleno de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras.