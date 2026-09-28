EMT rediseñará las líneas 8, 10 y 11 para "mejorar las conexiones entre barrios del norte y del sur" de València

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VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transports (EMT) de València rediseñará las líneas 8, 10 y 11 para "mejorar las conexiones entre barrios del norte y del sur" y estrenará las nuevas líneas 50, 51 y 58 que "reducirán tiempos de viaje y conectarán de forma directa estos barrios con el centro, las universidades y polos clave de la ciudad".

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que la EMPT continúa con la implantación de las actuaciones previstas en su Plan Director con una "profunda reorganización de la red de autobuses".

En este sentido, el edil y presidente de EMT ha informado que el Ayuntamiento de València, a través de su Concejalía de Urbanismo, ejecuta las obras que permitirán convertir la calle Doctor Gómez Ferrer en una vía de doble sentido de circulación para los autobuses municipales.

Estos trabajos, que finalizarán el próximo mes de octubre, consisten en la habilitación de un carril específico para autobuses en sentido contrario al tráfico general entre la avenida de Primado Reig y la avenida de Blasco Ibáñez, ha informado el consistorio en un comunicado.

"Esta actuación permitirá resolver una de las limitaciones existentes en la red de transporte público de esta zona de la ciudad, porque, actualmente, la ausencia de una conexión directa entre el entorno de Primado Reig y Blasco Ibáñez en dirección centro de la ciudad desde la Avenida del Botánico Cavanilles hasta la Avenida de Cataluña obliga a la línea 10 a realizar recorridos menos eficientes para acceder al centro urbano", ha explicado.

El concejal ha asegurado que "la nueva configuración dotará a esta línea de un itinerario más directo, reduciendo tiempos de recorrido y mejorando tanto su velocidad comercial como su regularidad, facilitando una conexión más directa entre Benimaclet y el Hospital Clínico Universitario, centro hospitalario de referencia para este barrio". "Esta línea pasará a convertirse en la línea 50, que conectará Benimaclet y Sant Marcel·lí mediante un recorrido más rápido, directo y eficiente", ha afirmado.

CONEXIÓN DIRECTA ENTRE ORRIOLS Y LA FE

Por otra parte, Jesús Carbonell ha aludido a la reorganización que "también permitirá resolver una de las demandas históricas de los vecinos de Orriols: la falta de una conexión directa con el Hospital Universitari i Politècnic La Fe".

Para ello, la actual línea 8 prolongará su recorrido hasta Orriols, asumirá desde el centro el itinerario que actualmente realiza la línea 11 hacia este barrio. La nueva línea pasará a denominarse línea 58 y conectará Orriols con Turianova atravesando el entorno hospitalario de La Fe", ha recordado.

"Gracias a esta modificación, los vecinos de Orriols dispondrán por primera vez de una conexión directa con su hospital de referencia sin necesidad de realizar transbordos, mientras que los usuarios de Turianova y del entorno de Malilla podrán continuar viaje hacia el norte de la ciudad sin necesidad de finalizar necesariamente sus desplazamientos en el centro", ha apuntado Carbonell.

NUEVA CONEXIÓN ENTRE SANT ISIDRE Y BENIMACLET

Por otra parte, el concejal ha señalado que la actual línea 11 será sustituida por la nueva línea 51. Su cabecera sur se trasladará desde Patraix hasta Sant Isidre, generará un nodo de intermodalidad con la parada de metro de ese barrio y, dado que el tramo entre el centro y Orriols quedará integrado en la futura línea 58, continuará desde el centro hacia la zona este de Benimaclet, actualmente sin servicio de EMT.

"La nueva línea circulará por el corredor de la avenida de Aragón que dejará de utilizar la línea 10 y generará nuevas conexiones directas entre Sant Isidre y Patraix con Exposició, Mestalla y Benimaclet, por tanto, se configurará como un combinado de tramos de las actuales líneas 10 y 11", ha concretado el edil.

Por último, el concejal de Movilidad, ha destacado que "estas actuaciones responden a una idea muy sencilla: adaptar la red de EMT a las necesidades reales de movilidad de los ciudadanos. Con ellas conseguimos que los recorridos sean más directos, reducimos tiempos de viaje y mejoramos la conexión de los barrios con servicios esenciales como los hospitales".

Carbonell ha subrayado que "la actuación de Doctor Gómez Ferrer es mucho más que una mejora viaria. Es la pieza que nos permite reorganizar una parte muy importante de la red y mejorar las conexiones de los barrios del norte de la ciudad. Gracias a estas actuaciones, Benimaclet quedará mejor conectado con el centro y con el Hospital Clínico, mientras que Orriols dispondrá por primera vez de una conexión directa con La Fe".

Las modificaciones de las líneas 50, 51 y 58 entrarán en funcionamiento durante el mes de noviembre, creando conexiones más directas entre barrios del norte y del sur, hospitales y el centro de la ciudad, adaptándose mejor a las necesidades actuales de movilidad de la ciudadanía.