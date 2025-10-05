EMT València constituirá bolsas de empleo con 335 plazas para personal de conducción y de talleres

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

EMT València publicará este mes de octubre sendas convocatorias de empleo público para constituir dos bolsas de empleo con 335 plazas para personal de conducción y de talleres que permitan afrontar las necesidades a futuro que puedan generarse, según ha informaod el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, se convocarán 300 plazas para personal de conducción y 35 plazas para personal de talleres. Esta acción pretende anticiparse a las posibles necesidades que puedan originarse por el envejecimiento natural de la plantilla o la generación de nuevos servicios.

Al respecto, el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana y presidente del Consejo de Administración de EMT València, Jesús Carbonell, ha manifestado que "esta acción viene a sumarse al conjunto de actuaciones que ponen la planificación como eje de la gestión, como es el caso del plan director, que determinará el diseño de la futura red en función del diagnóstico de las relaciones de movilidad, o el plan de inversiones, que garantizará la viabilidad de las actuaciones futuras".

Según Carbonell, "estas acciones se están llevando a cabo desde la corporación municipal para la mejora continua y permanente del servicio de movilidad ofrecido por EMT".

En estas convocatorias se garantiza un porcentaje mínimo del 7% de las plazas para que sean ocupadas por personas con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto al efecto en la ley así como una cuota mínima del 30% de las plazas para el empleo femenino, al tratarse del género subrepresentado en la empresa, y por aplicación de lo dispuesto en el Plan de Igualdad de EMT vigente hasta el año 2027.