EMT València permitirá viajar gratis en sus autobuses a los acompañantes de personas con gran discapacidad

Archivo - Imagen de un autobús de la EMT de València. - EMT - Archivo

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València permitirá viajar gratis a los acompañantes de personas con gran discapacidad que requieren de su asistencia para poder realizar sus desplazamientos. Estos usuarios podrán hacer una validación doble con su título de transporte para que el acompañante viaje sin tener que pagar.

Además, esta compañía pública ha decidido reducir el plazo de respuesta frente a quejas y sugerencias, para que pase de veinte a quinces días como máximo.

Así lo ha indicado el presidente de la EMT de València y concejal de Movilidad en esta ciudad, Jesús Carbonell, que ha señalado que el Reglamento de Prestación del Servicio de la compañía se modificará para incluir esas medidas, "iniciativas de calado", encaminadas a "mejorar el servicio", según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

La decisión de permitir viajes gratis a quienes acompañan a personas con gran discapacidad se enmarca en la intención de la Empresa Municipal de Transportes de "conseguir una movilidad cada vez más inclusiva", ha apuntado Carbonell. Con ella se da respuesta "a las reivindicaciones que se formularon en este sentido en el seno de la mesa de accesibilidad de la EMT", ha precisado también el edil.

Por lo que respecta a la modificación del plazo de respuesta a las reclamaciones, sugerencias y quejas presentadas por las personas usuarias de esta entidad, Jesús Carbonell ha manifestado que reducirlo de los veinte días actuales hasta quince "representa una mejora en la atención a las personas usuarias y se alinea con la normativa de carácter nacional que entrará en vigor próximamente".

Estas medidas se incorporarán al Reglamento de la EMT con ocasión de la tramitación en curso de la prohibición de acceso al autobús de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal eléctricos excepto bicicletas y vehículos de personas con movilidad reducida, como ya se aprobó por parte del consejo de administración de la compañía municipal, ha añadido su presidente.

Carbonell ha resaltado que así "se aprovecha la modificación del reglamento que estaba en tramitación para incluir otras medidas nuevas que mejorarán el servicio".

USO FRAUDULENTO DE TÍTULOS

El titular de Movilidad ha comentado que otras modificaciones que se introducen son, por ejemplo, un protocolo que regulará la actuación del personal de la EMT ante el uso fraudulento de títulos.

En este sentido, está prevista la simplificación de la definición de la tipología de los títulos utilizables en los autobuses de esta entidad. Así, "se distinguirá entre títulos de transporte propios y combinados" y "se evitarán relaciones exhaustivas de títulos que, al estar sujetas a cambios frecuentes, dificultan su regulación por norma reglamentaria".

"NEGLIGENTE GESTIÓN"

Desde la oposición en el consistorio y coincidiendo con la celebración este jueves de una sesión ordinaria del consejo de administración de la EMT, la concejala socialista Elisa Valía ha criticado "la negligente gestión que está realizando" el actual gobierno local --formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP)-- de la compañía y ha dicho que esta "está pasando factura al servicio que prestan los autobuses municipales".

La representante del PSPV-PSOE ha indicado, en un comunicado, que el último informe de la empresa municipal refleja un "balance demoledor, con un empeoramiento de la velocidad comercial" y "una reducción del número de viajeros por hora, así como del número de validaciones".

"Cada declaración triunfalista que hacen Catalá y su gobierno con respecto a la movilidad de la ciudad y, en particular, con respecto a la EMT contrasta directamente con lo que nos dicen los informes cada mes", ha expuesto Valía.

La edil ha asegurado que "en los documentos oficiales queda registrado que baja la velocidad comercial, el número de viajeros por hora que transporta la EMT y el número de validaciones mensuales un 4 por ciento, consolidando una bajada pronunciada que se produce desde noviembre".

Elisa Valía ha insistido en "la mala gestión que se está realizando en materia de movilidad por parte de Catalá, que sigue empeñada en priorizar el uso del coche". "Rompe la tendencia de incremento de usuarios del transporte público que venía produciéndose en los autobuses municipales y en Metrovalencia desde el anterior gobierno progresista", ha afirmado.

La concejala socialista ha aseverado que "detrás de este descenso del uso de los autobuses municipales está el mal funcionamiento del servicio, las frecuencias cada vez más dilatadas y la velocidad cada vez más baja como consecuencia del incremento del tráfico privado y de los atascos que está provocando la política procoche de Catalá".

"DESCONFIAR"

Valía ha considerado que "todas estas circunstancias hacen que las personas usuarias de la EMT hayan comenzado a desconfiar de un servicio que estaba muy bien valorado, gracias a la gestión del anterior gobierno progresista". "Gradualmente vemos cómo lo están deteriorando y cómo pierde la confianza de los vecinos de la ciudad por una política de movilidad que apuesta clara y nítidamente exclusivamente por el coche", ha insistido.

La representante del PSPV-PSOE ha apuntado que el actual ejecutivo local "ni tan siquiera está siendo capaz de mantener la flota de autobuses que heredó del anterior gobierno". Así, ha expuesto que "mientras en enero de 2025 la EMT contaba con 481 autobuses, en enero de este año la cifra ha caído hasta los 474, según confirma la propia empresa".

"Ni tan siquiera con la incorporación de los nuevos autobuses Catalá consigue frenar el descenso de vehículos que prestan servicio en la ciudad. Y todo como consecuencia de una gestión absolutamente nefasta", ha añadido.