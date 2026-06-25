EMT València refuerza seis líneas ante el corte de Metrovalència por las obras entre Alameda y Marítim

Archivo - Autobús híbrido de la EMT - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

EMT València refuerza a partir de este jueves las líneas 4, 31, 32, 81, 92 y 93 para "compensar la suspensión" de la circulación de las líneas 5 y 7 de Metrovalència a causa de las obras de mejora que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desarrolla en el túnel entre las estaciones de Alameda y Marítim, que se prolongarán hasta el próximo 30 de agosto.

De este modo, la línea 32 de la EMT operará con autobuses articulados y un autobús adicional en días laborables y festivos y con dos autobuses todos los sábados, según ha detallado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Por su parte, la línea 92 sumará un autobús adicional en días laborables y sábados, que se añadirá al refuerzo que se introdujo el verano pasado, que consiste en incluir tres autobuses en sábado y cinco en festivos. Además, todos los autobuses de la línea serán articulados.

Mientras, la línea 81 dispondrá de un autobús adicional los sábados en horario nocturno y la 93 mantendrá el refuerzo del verano anterior con un autobús más en festivos y dos en laborables. Y la línea 4 tendrá un autobús más y la línea 31 tendrá dos.

Este refuerzo de las líneas, según argumenta el consistorio, pretende "absorber el incremento de personas viajeras que se prevé ante la suspensión de la circulación de las líneas de metro que comunican Alameda y Poblats Marítims y que dejarán sin servicio las estaciones de Aragó, Amistat, Aiora y Marítim de Metrovalència".