Encuentran en Andilla a una mujer en buen estado que llevaba desaparecida desde este miércoles

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han encontrado este jueves en Andilla (Valencia) a una mujer que llevaba desaparecida desde este miércoles, según han informado desde este cuerpo.

La mujer, que llevaba 24 horas desaparecida, se encontraba en buen estado, si bien ha sido trasladada a los medios sanitarios, quienes se han hecho cargo de ella.

Para localizar a la mujer, este miércoles se movilizaron unidades del Consorcio, Bomberos Forestales de la Generalitat, así como agentes de la Guardia Civil y una unidad canina. Finalmente, este jueves la mujer ha sido encontrada en buen estado.