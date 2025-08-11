Encuentran una granada de mano defensiva polaca cerca de un campamento en Quart de les Valls

Granada de mano encontrada en Quart de les Valls - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil han destruido una granada de mano hallada en un sendero cercano a un campamento en la localidad de Quart de les Calls (Valencia).

Al hallarse el artefacto, se solicitó el apoyo del EDEX de servicio.

Personado el EDEX en Servicio en el lugar de la Incidencia, se verificó que el objeto sospechoso era una granada de mano defensiva polaca, semienterrada y con todos sus elementos.

Los efectivos de la Guardia Civil procedieron a retirar la granada hasta una cantera próxima donde se procedió a su destrucción controlada, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.