Los Enemigos volverán en noviembre a València con sus 'Canciones chulas' y parada en la Sala Moon

Los Enemigos regresan a Valencia con nuevo disco y parada en la Sala Moon - LOBA

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

València será una de las paradas destacadas del regreso de Los Enemigos a los escenarios. El grupo actuará el próximo 12 de noviembre en la Sala Moon, donde presentará en directo su nuevo trabajo, 'Canciones chulas', un álbum que verá la luz en octubre y que marca su vuelta a la primera línea tras varios años de silencio discográfico.

La cita valenciana llega en un momento "especialmente significativo" para la banda; no solo por el lanzamiento de su nuevo material, sino también por el contexto de una trayectoria que ha convertido a Los Enemigos en "uno de los nombres más respetados e influyentes del rock en castellano", detallan los organizadores.

Formados en 1985 en el Madrid de Malasaña, el grupo liderado por Josele Santiago ha construido una identidad propia basada en guitarras con nervio, letras afiladas y una actitud que ha sabido mantenerse al margen de modas y tendencias.

'Canciones chulas' supone el regreso de Los Enemigos a un sello discográfico, Mushroom Pillow, tras más de dos décadas de autogestión y llega precedido de "una expectación creciente" tras los primeros avances. Todo apunta a un disco que mantiene intacta la esencia de la banda: rock directo, emocional y con ese punto de ironía y crudeza que ha definido su universo creativo desde sus inicios.

A lo largo de su carrera, Los Enemigos han firmado algunos de los discos más influyentes del panorama nacional, como 'La vida mata' (1990), 'La cuenta atrás' (1991), 'Nada' (1999) o 'Bestieza' (2020), construyendo una obra sólida que ha trascendido generaciones. Su debut, 'Ferpectamente' (1986), ya anticipaba una personalidad artística única que ha resistido el paso del tiempo y las etapas de la industria musical.

Considerados auténticos antihéroes del rock español, el grupo ha sabido consolidar una conexión fiel con su público, al tiempo que ha influido en numerosas generaciones de músicos. Su regreso en 2026 "no es solo una vuelta, sino una reafirmación de su lugar dentro de la historia del rock en nuestro país".

El concierto en la Sala Moon tendrá un formato cercano, donde el directo cobrará todo el protagonismo. Las entradas salen a la venta este viernes, 17 de abril, a partir de las 12 horas en notikumi.com.