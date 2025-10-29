El ensemble La Galanía ofrece el concierto 'Perlas del Seicento' en la Fundación Mediterráneo de Alicante

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este jueves a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante el concierto 'Perlas del Seicento', a cargo del ensemble La Galanía, integrado por la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús Fernández Baena.

El recital forma parte del ciclo 'Otoño barroco', una programación dedicada a "redescubrir los afectos, contrastes y pasiones que definieron el arte musical de los siglos XVII y XVIII", según ha señalado la entidad en un comunicado.

Con este programa, La Galanía propone un "viaje" al Seicento italiano, un periodo de "extraordinaria vitalidad creativa" en el que "la música se convirtió en un vehículo privilegiado para expresar las emociones humanas".

Asimismo, el concierto ofrece una selección de piezas vocales procedentes de fuentes italianas y francesas del siglo XVII, junto a composiciones ibéricas influenciadas por ese mismo espíritu, en un diálogo sonoro entre culturas mediterráneas.

El repertorio incluirá obras de Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier y Joseph Chabanceau de la Barre, junto a "joyas anónimas de la tradición hispánica" como 'La ausençia', 'De mis tormentos y enojos' o 'Arrojome las naranjicas'.

De este modo, el repertorio busca "revelar la conexión entre el refinamiento italiano, la sensualidad francesa y la espontaneidad de la música ibérica y conformar así un paisaje sonoro pleno de afectos y teatralidad".

Por su parte, el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha aseverado que "La Galanía encarna la esencia del ciclo 'Otoño barroco'", que es "la recuperación del repertorio histórico con una sensibilidad contemporánea, capaz de transmitir al público actual la emoción, la espiritualidad y la belleza que animaron la música del Seicento".

Así, el concierto 'Perlas del Seicento' llegará tras la conferencia 'El Barroco o la revolución de los afectos', impartida por el musicólogo Mario Muñoz Carrasco, y precede al recital de Sara Águeda, que cerrará el próximo 11 de noviembre esta edición del ciclo. Las entradas están disponibles en la taquilla del Aula de Cultura y a través de la web de Fundación Mediterráneo.

TRAYECTORIA DEL ENSEMBLE

Fundada en 2011, La Galanía se ha consolidado como "una de las formaciones especializadas más admiradas del panorama europeo". Sus miembros colaboran con agrupaciones como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, L'Arpeggiata o la Orquesta Barroca de Sevilla y su discografía incluye títulos premiados como 'Yo soy la locura', 'Alma mía' o 'El baile perdido'.

Andueza y Fernández, "aclamados por su delicadeza, pureza sonora y precisión expresiva", han actuado en escenarios "de todo el mundo" como París, Viena, Utrecht, Ciudad de México, Tokio o Bogotá, ha concluido la entidad.