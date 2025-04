Entidades LGTBI+ denuncian una "ofensiva institucional" del Consell contra los derechos trans

Exigen la convocatoria urgente del Consejo Trans y el Consejo LGTBI para "abordar la gravedad de las reformas en marcha"

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 entidades valencianas que trabajan en la defensa de los derechos LGTBI+ alertan de la "deriva autoritaria y profundamente regresiva" por parte del Consell que gobierna en solitario el PP, al considerar que impulsa "una ofensiva institucional" contra los derechos trans y "una estrategia sistemática para desmantelar derechos y silenciar la participación del movimiento asociativo".

En un comunicado conjunto, las asociaciones denuncian que el PP ha utilizado sus enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2025, "presentadas sin transparencia ni debate público", para modificar "por la puerta de atrás" la Ley 8/2017, más conocida como Ley Trans valenciana.

Según exponen, estas reformas afectan especialmente a los derechos de las personas trans, incluidas las infancias, y suponen "una ruptura con los principios básicos de la democracia y la participación ciudadana".

"No se trata de un hecho aislado, sino que el Partido Popular, desde que gobierna la Generalitat, ha desplegado una estrategia sistemática de desactivación de los espacios de participación del colectivo trans y LGTBI que no le son afines", aseveran.

Además, afirman que el Consell ha convocado los órganos consultivos en horarios laborales, "sin garantizar la participación real", y que ha intentado "excluir aquellas voces que defienden activamente los derechos del colectivo".

"Uno de los episodios más polémicos fue el intento del gobierno de nombrar al controvertido alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, como representante trans en el Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, sin ninguna consulta previa. El rechazo generado por este intento obligó a la Generalitat a dar marcha atrás", exponen.

A su juicio, con estos cambios, "el colectivo trans queda institucionalmente silenciado y perderá capacidad de interlocución directa y diferenciada como demanda la legislación nacional e internacional". "Estamos convencidas de que esta misma estrategia la seguirá el PP con otras entidades civiles", augura el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

Ante esta situación, las entidades exigen la convocatoria urgente del Consejo Consultivo Trans y del Consejo Consultivo LGTBI como "espacios democráticos para abordar la gravedad de las reformas legislativas en marcha". También reclaman la comparecencia directa de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, "presidenta de ambos consejos, para dar explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas por su partido".

"No aceptaremos más desprecio institucional ni más maniobras para silenciarnos", recalcan, y reclaman "respeto, diálogo real y la retirada inmediata de cualquier ataque a los derechos por la vía presupuestaria o administrativa". Y concluyen con una advertencia: "No permitiremos que se imponga un retroceso sin resistencia".

PP RECHAZA "APOYAR UN CHIRINGUITO SECTARIO"

Por parte del PP, la portavoz de políticas LGTBIQ+ del grupo 'popular' en Les Corts, Verónica Marcos, asegura que "el Consell de Carlos Mazón defiende ante todo la diversidad y la libertad de todas las personas". "No vamos a continuar apoyando un chiringuito sectario montado por los amigos de Compromís", añade sobre el Consejo Trans.

Marcos, en un comunicado, subraya que "el Consejo Valenciano LGTBIQ+ representa a todo el colectivo y por supuesto a las personas trans", además de asegurar que el Consell va a "continuar trabajando por la defensa y protección de todos ellos, para que sus derechos sean por fin una realidad y conseguir una inclusión plena". Por contra, acusa a Compromís de "generar una polémica plagada de falsedades que no se corresponden con la realidad".

"El Consejo Trans se va a eliminar para evitar duplicidades, puesto que ya se encuentra dentro del Consejo LGTBIQ+ --explica--. A través de esta modificación lo que se pretende es que todas las asociaciones y entidades estén representadas y que deje de ser el chiringuito de unos pocos".

Según la diputada del PP, las enmiendas registradas van enfocadas a "proteger especialmente a los menores, para que en los procesos de hormonación o bloqueadores, tengan examen de supervisión médica, que tengan el apoyo de padres o tutor", así como que "se incorpore atención psicológica en todo el proceso a ellos y las familias". "Estos procesos no son sencillos, encuentran muchas veces miedos, incertidumbres y desconocimiento, por lo que se busca que el menor evolucione bien, no tenga dudas, resolver nuevos miedos", añade, para remarcar que "esto no reduce derechos, sino que garantiza bienestar".