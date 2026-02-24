Entidades sociales se volverán a manifestar este domingo en València para pedir que Mazón deje de estar aforado

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez (d) durante una concentración, frente a Les Corts, a 24 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales se volverán a manifestar el próximo domingo 1 en València en una nueva protesta mensual para exigir responsabilidades por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Reclamarán que el ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado del PP en Les Corts y se presente a declarar ante el juzgado de Catarroja que investiga la tragedia.

La protesta, que se celebrará 16 meses después de la catástrofe que provocó la muerte de 230 personas, arrancará a las 17 horas de este domingo en la plaza de san Agustín de València, con recorrido por las calles Xàtiva y Colón y final en la Porta de la Mar.

Así lo han avanzado dos de las portavoces de las entidades convocantes, Anna Oliver (Acción Cultural) y Beatriu Cardona (Intersindical) en declaraciones a los medios a las puertas de Les Corts, donde este martes comparecen las dos asociaciones mayoritarias de víctimas en la comisión de investigación sobre la dana.

Antes de esta comparecencia se ha celebrado una protesta frente al parlamento valenciano con gritos de “Mazón dimissió”, “el ‘expresident’ a Picassent” o “mentres ell dinava la gent s’ofegava” y dos grandes muñecos de Mazón y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con las manos manchadas de sangre.

“Estamos aquí una vez más para reclamar la dimisión y prisión para Mazón”, ha señalado Oliver, quien ha lamentado la “poca vergüenza” de que hayan pasado casi 500 días desde la dana para que comparezcan las víctimas en Les Corts. Además, ha denunciado que comparecieran este lunes “conspiranoicos y asociaciones de fuera” de la Comunitat Valenciana antes que las entidades mayoritarias.

"AVERGÜENZA A TODO EL PAÍS"

A su juicio, esto demuestra “la dejadez, el abandono y la negligencia del PP, que todavía hoy ampara al que ya no es ‘president’ pero continúa como diputado en Les Corts y avergüenza a todo el país”.

Por eso Cardona ha llamado a toda la ciudadanía a salir a las calles este domingo para apoyar a las víctimas de la dana que “hoy van a sufrir las preguntas de dos partidos políticos que han preferido escuchar antes a personas que niegan las vacunas”, en alusión a PP y Vox. “Hoy más que nunca debemos estar en la calle defendiéndolas”, ha reivindicado.

En la manifestación del domingo participarán, como llevan haciendo mensualmente desde la dana, más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas, los Comités Localls d’Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valenicà.

Esta nueva convocatoria responde a dos motivos principales. El primero, que Mazón deje de mantener los “privilegios económicos y judiciales” asociados a su acta de diputado “con el visto bueno de Juanfran Pérez Llorca, ‘president’ de la Generalitat”.

FRENA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

El segundo motivo es que se frene la especulación con la vivienda en la zonas afectadas por la dana, un problema que “se ha agravado” en estas localidades “aprovechándose de la vulnerabilidad de la población”. Para las convocantes, esta situación muestra la falta de voluntad política para frenar la especulación: “La economía, para ellos, siempre va por delante de la vida”.

Según exponen, los días posteriores a la dana, las redes sociales “se inundaron de imágenes de trabajadores de inmobiliarias que llegaban, en algunos casos, antes que la ayuda institucional".

“Solo en el último año, el precio de la vivienda se ha disparado hasta un 30% en pueblos como Alginet, Albal, Benetússer, Silla, Massanassa o Picanya”, advierten, y lamentan que “no se ha resuelto la falta de alternativa habitacional para las personas afectadas mientras existen miles de pisos turísticos o vacíos de banca rescatada, fondos buitre o la Sareb”. “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”, reivindican.

Por todo ello, “por las personas afectadas y por todo el pueblo valenciano”, las entidades volverán a salir a la calle en una protesta organizada como “una manera de reivindicar la memoria la dignidad y el derecho a decidir sobre su propia reconstrucción”.