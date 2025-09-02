Se entrega un hombre que había huido con el autor de los disparos contra otro varón en Alfafar

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que había huido junto con el presunto autor de los disparos --este lunes-- contra otro varón en Alfafar (Valencia) se ha entregado en el cuartel valenciano de Patraix, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El presunto responsable de los hechos disparó sobre las 23.30 horas del lunes en plena calle tres veces sobre su víctima, un hombre de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe con pronóstico reservado.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el suceso se produjo por "desavenencias" entre la víctima y el supuesto atacante, ya identificado y sobre el que se ha establecido un amplio dispositivo junto con efectivos de la Policía Local para localizarle.

Junto a este individuo había huido otra persona, que ahora se ha entregado a las fuerzas de seguridad.