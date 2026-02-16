Entregados los 43 Premios Literarios Ciutat de València: "Cuatro décadas de compromiso con el talento"

Entregados los 43 Premios Literarios Ciutat de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València ha celebrado este lunes el acto de entrega de los 43 Premios Literarios Ciutat de València, unos galardones que representan "más de cuatro décadas de compromiso con la creación, el talento y la excelencia en nuestras dos lenguas oficiales, que nos definen y nos enriquecen".

Así lo ha indicado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, que ha presidido esta convocatoria. "Más de cuarenta años de reconocimiento a escritores y escritoras de dentro y fuera, y proyectando el nombre de València más allá de nuestras fronteras, vinculado a la riqueza creativa de nuestra ciudad y a su vocación como referente cultural", ha agregado la primera edil, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Catalá ha presidido la entrega junto al concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno. En esta ocasión se ha reconocido la obra de Elvira Cambrils, Josep Ballester, Jorge Fernández, Abel González, Javier Pérez Navarro, Joan Borja i Sanz, Joaquín Vizuete Albaladejo y Francisco Mario Toro Gutiérrez.

Todos ellos, ha subrayado la responsable municipal, "han sabido convertir una idea en una obra capaz de emocionarnos, interpelarnos, hacernos reflexionar o, sencillamente, acompañarnos". María José Catalá ha manifestado que "más allá de ser un reconocimiento individual, estos premios son también una declaración colectiva: la de una ciudad que cree en la cultura y en la literatura como testimonio de nuestra identidad, como ancla y brújula para diseñar nuestro rumbo como ciudad y como sociedad, y como espacio de libertad y puente entre generaciones".

Los premios reconocen obras literarias, tanto en castellano como en valenciano, en las modalidades de narrativa, poesía, teatro, ensayo y, desde la edición anterior, también en cómic.

Los ganadores de este año en las modalidades en valenciano son: Premio Isabel de Villena de Narrativa en Valenciano, a 'Gramàtica dels gira-sols', de Elvira Cambrils, narradora, novelista y catedrática de Filosofía de Bachillerato; el Premio Josep Vicent Marqués de Ensayo en Valenciano, para 'Breviari d'amors nobles', de Joan Borja i Sanz, licenciado en Filosofía y Letras, maestro por la especialidad de Ciencias y autor de unos treinta libros y de más de doscientos artículos de investigación.

Asimismo, el Premio Eduard Escalante de Teatro en Valenciano, ha recaído en 'Els miratges de Tatooine', de Carles Batlle Jordà, autor teatral, novelista y traductor cuyas piezas han sido estrenadas en varios países de Europa y América, y una de ellas, llevada al cine; y el Premio Maria Beneyto de Poesía en Valenciano, para 'Quan tanque els ulls', de Josep Ballester, escritor y profesor de la Universitat de València, autor de nueve poemarios, una novela y varios ensayos.

En la modalidad en castellano, el Premio Celia Amorós de Ensayo en Castellano ha sido para 'El placer de la domesticación', de Javier Pérez Barricarte, doctor en Literatura Hispanoamericana, poeta, artista, ensayista y activista cultural con proyectos de cine y desarrollo urbano; y el Premio Max Aub de Teatro en Castellano, para 'Carrusel', de Abel González Melo, dramatugo, director teatral y docente cuyos textos se han estrenado y publicado en más de veinte países y se han traducido a una decena de lenguas.

El Premio Juan Gil-Albert de Poesía en Castellano ha ido a 'Insectario', de Jorge Fernández Gonzalo, poeta y profesor de Filosofía y autor de varias docenas de libros por los que ha obtenido diferentes galardones, tanto en poesía como en ensayo.

El Premio Josep Sanchis Grau de cómic, incorporado el año pasado ha sido concedido a Juaquín Vizuete y Fran Toro, autores de 'Geografía e historieta'. Vizuete es dibujante y ha publicado diversas novelas gráficas en los sellos más reconocidos del panorama español, ha añadido el consistorio. Por su parte, Fran Toro es profesor de Historia y novelista con dos obras publicadas.

"DESTINO NATURAL, LOS LECTORES"

En nombre de todas las personas premiadas, ha tomado la palabra Vizuete, quien ha agradecido al Ayuntamiento de València la concesión de estos galardones y ha "celebrado que todos los trabajos vayan a culminar gracias a los premios, y que, además, gracias a ellos también vayan a publicarse, a emanciparse para que sea su segunda vida al encuentro de su destino natural, los lectores".

Vizuete ha centrado su intervención en el proceso creativo, que ha definido como "una labor de mucho tiempo de esfuerzos previos, de reflexiones, de aprendizaje y de otros trabajos terminados y sin terminar que, al final, cristalizan en una experiencia singular en cada uno de nosotros, aunque la creación consista simplemente en dejarse llevar un momento para explicar una intuición en su forma más esencial pero exacta o para apuntar una idea recién pescada".

Los ganadores de los premios han recibido, además de la compensación en metálico, que suma 82.000 euros en total, una escultura del autor valenciano Miquel Navarro que es el trofeo acreditativo de los Premios Ciutat de València.

Las obras ganadoras serán publicadas por empresas editoriales valencianas en un proceso de coedición con el Ayuntamiento de València: Edicions Bromera (premios Isabel de Villena, Maria Beneyto y Eduard Escalante), Edicions del Bullent (Premio Josep Vicent Marquès), Editorial Renacimiento (Premio Celia Amorós), Editorial Sargantana (Premio Vicente Blasco Ibáñez), Editorial Visor (Premio Juan Gil-Albert), Editorial Ñaque (Premio Max Aub) y Grafito Editorial (Premio Josep Sanchis Grau).

"MÁS LIBRE, MÁS CRÍTICA, MÁS HUMANA"

El acto ha concluido con las palabras de la alcaldesa, que ha subrayado la importancia de la literatura. "La literatura nos enseña que las ciudades no se sostienen sólo con piedra y hormigón, sino que se sostienen y crecen también, con relatos, con ideas, con versos, con historias compartidas", ha afirmado.

"Una ciudad que lee es una ciudad más libre, más crítica y más humana", ha asegurado Catalá, que ha afirmado que "València quiere seguir siendo esa ciudad". "Una ciudad que apoya a sus creadores, que cuida sus lenguas, que apuesta por la excelencia y que entiende que invertir en cultura es invertir en futuro", ha remarcado.