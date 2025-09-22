Enx Uneix insta a la izquierda a volver a apoyar los presupuestos de 2026 y el PSPV lo ve "difícil" por ahora

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputació de València y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha apelado a la responsabilidad, al sentido común y a la "altura de miras" de PSPV y Compromís para que apoyen los presupuestos de la corporación para 2026, mientras el líder provincial de los socialistas, Carlos Fernández Bielsa, cree que por el momento es "difícil" que su grupo vote a favor si no hay un cambio de actitud y más compromisos por parte del equipo de gobierno que encabeza el PP.

Así lo han trasladado ambos, en sendas ruedas de prensa este lunes en la institución provincial, respecto a las negociaciones que se abrirán en las próximas semanas. Las últimas cuentas de la Diputació, que se aprobaron apenas un mes después de la dana, contaron con el apoyo de PSPV y Vox y la abstención de Compromís.

Desde Ens Uneix, Enguix ha pedido que los presupuestos vuelvan a recibir un apoyo mayoritario para evitar que "Vox condicione las políticas de la Diputació", para lo que ha pedido "trabajar por los valencianos más allá de los intereses partidistas". "Tenemos que ser responsables y saber dónde estamos", ha subrayado, y ha dejado claro que su grupo "no necesita a Vox para nada" y quiere que el resto vayan "todos a una" contra la extrema derecha.

"Todos jugamos a lo mismo, porque el Partido Socialista está gobernando con la derecha catalana y vasca", ha añadido en alusión a las críticas del PSPV a su pacto de gobierno con el PP en la Diputació. Además, ha reiterado que su formación no tiene que "rendir cuentas ante Madrid" y ha advertido que, si no son capaces de llegar a un acuerdo, Vox "subirá en votos y ahí lo lamentaremos todo".

Respecto a qué ofrecerán a PSPV y a Compromís para recibir su apoyo, la vicepresidenta ha prometido escuchar sus propuestas en el proceso de negociación para llegar a un "consenso", al tiempo que ha destacado que en los últimos presupuestos incorporaron "todas" sus medidas, "algunas incluso mejoradas" en ámbitos como la igualdad, la memoria democrática, la cooperación internacional o el valenciano.

Por su parte, el portavoz del PSPV ha explicado que todavía es "precipitado" adelantar si volverán a votar a favor, aunque sí ve "mucho más difícil" hacerlo por la falta de compromisos del equipo de gobierno. Se ha quejado del nivel de ejecución de las cuentas de 2025, que "no llega al 40%", de que no se haya celebrado un debate sobre el estado de la provincia o de que se haya convocado una comisión de seguimiento de las inversiones "casi por obligación".

"NINGÚN DESPRECIO MÁS"

"No vamos a aceptar ningún ninguneo ni ningún desprecio más", ha enfatizado y, aunque ha insistido en que esperarán a ver el proyecto de presupuestos, ha avisado que "con estos mimbres va a ser muy complicado" apoyarlos.

Bielsa ha recordado que apoyaron las últimas cuentas al aceptar el equipo de gobierno sus propuestas para abordar la reconstrucción tras la dana, después de que les presentaran un proyecto presupuestario inicial con "aroma a Vox". En caso de que les remitan un borrador similar para 2026, ha garantizado que "desde luego" no votarán a favor.

Y ha instado a Ens Uneix a "decidir si quiere seguir blanqueando a la derecha y a la ultraderecha, dando concesiones a Vox cuando proponga recortes en igualdad, memoria democrática, emergencia climática o salud mental". "Si de verdad quieren un presupuesto progresista y a la altura de las circunstancias, lo tienen fácil porque hay una mayoría progresista en la Diputació de València", ha aseverado.