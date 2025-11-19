Un equipo médico del SAMU asiste el nacimiento de un bebé en la ambulancia de camino al hospital en València

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo médico del SAMU ha atendido este miércoles el nacimiento de un bebé en la ambulancia de camino al hospital, en València. Tanto la madre como el recién nacido han ingresado en buen estado de salud, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 6.10 horas se ha alertado al CICU de que una mujer embarazada, de 39 semanas de gestación, había roto aguas en su domicilio de València. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.

Los servicios médicos han asistido a la mujer en su domicilio y se ha procedido a trasladarla al Hospital La Fe de València en la ambulancia del SAMU. Durante el trayecto el parto era "inminente" y el equipo médico del SAMU ha procedido al alumbramiento en la propia ambulancia.

La mujer ha dado a luz a un niño con la asistencia del equipo médico que ha realizado el pinzamiento del cordón umbilical y se ha culminado el alumbramiento con la expulsión de la placenta.