El Escalante cierra enero entre experiencias inmersivas y una emotiva adaptación de un clásico de Shakespeare

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, cierra la programación de enero con dos propuestas que llegarán a las instalaciones del Instituto Valenciano de Audiofonología y al escenario del CC la Nave 3 Ribes del Parque Central de València: 'An-Ki', de la compañía Ortiga, y 'Sueño', de la Compañía Criolla.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha señalado en un comunicado que siguen celebrando el 40 aniversario "con una programación dedicada a la infancia y la juventud de la mano de 40 compañías que, a lo largo de la temporada, dejarán huella en diversos espacios de la ciudad".

La diputada ha subrayado que en enero, por primera vez, "la magia del Escalante llega a las instalaciones del IVAF, el espacio que albergará el proyecto teatral de la Diputación". La galardonada 'An-Ki', dirigida por Ingrid Codina y Guillem Geronès, recrea el imaginario que construye una niña ante el cambio climático para sostener su realidad, en la que aparecen sombras de gigantes entre los bosques que hacen caer sus sueños, y buscará las raíces de su pasado y la esperanza del futuro junto a su familia.

La compañía Ortiga presenta esta experiencia teatral inmersiva y con títeres en un espacio vivo dentro de una carpa, que dará vida a un lugar mágico que invitará a descubrir cada rincón y cada secreto con un paisaje escénico íntimo, donde el público no solo escucha y mira, también se mueve, toca y siente. La propuesta, que ha llegado al IVAF este jueves para los escolares, ha sido premiada en numerosas ocasiones.

Recibió la Mención Especial del Jurado en el TAC Valladolid 2025; el Premio al Mejor Espectáculo de Feten Gijón 2024; el premio al Mejor Espectáculo para Todos los Públicos en la Mostra Igualada 2023; y Mejor Espectáculo, Mejor Espectáculo del Jurado Internacional, Mejor Espectáculo del Jurado Nacional y Mejor Espectáculo del Jurado de las Artes de Calle de la Fira Titelles Lleida 2022.

Las familias podrán disfrutar de esta experiencia teatral inmersiva este sábado 17 de enero a las 17:00 y 18:30 horas, y el domingo 18 a las 11:00 y a las 12:30 horas. Las funciones para escolares tendrán lugar los días 15, 16, 19, 20 y 21 de enero.

La Compañía Criolla acerca el teatro clásico al público actual con 'Sueño', una emotiva propuesta que propone una relectura del clásico de Shakespeare 'El sueño de una noche de verano'. Emiliano Dionisi dirige esta propuesta que entrelaza teatro y lenguajes físicos en un universo donde la emoción se desborda y la realidad se difumina.

La propuesta de la compañía argentina, galardonada en el Certamen Internacional Barroco Infantil 2024 de Almagro, es una celebración del juego, la libertad y la potencia transformadora del arte con un "fuerte componente visual y una poética contemporánea".

Cuatro intérpretes (Lucía Baya, Julia Gárriz, Emiliano Dionisi y Ramiro Delgado) se juntan en el bosque a ensayar una obra sin darse cuenta de que ese espacio está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Así comienza este "viaje hacia los deseos más profundos y la identidad", que se subirá al escenario de la Nave 3 Ribes este sábado 17 de enero a las 18:00 horas. Los pases escolares serán los días 16, 19, 20 y 21 de enero.